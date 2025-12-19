Konečně má fotbalová reprezentace nového trenéra. Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd si oddechl, že do funkce byl uveden Miroslav Koubek. Pro Nedvěda byl od začátku údajně první volbou za odvolaného Ivana Haška a bývalý reprezentační kapitán věří, že český tým pod jeho vedením projde na mistrovství světa.
Cítím vevnitř oheň, že za to vezmeme, říká Nedvěd
Reprezentaci v závěru kvalifikace vedl prozatímní kouč Jaroslav Köstl. Hledání stálého trenéra provázely velké rozpaky. „Nezastírám, že způsob volby byl velice komplikovaný proces. Generální manažer by měl mít i možnost trenéra schválit. Ale já schvalovací možnost nemám. Výkonný výbor tvoří 13 lidí, a když není soulad, tak se musí vyhrát aspoň 7:6,“ řekl Nedvěd.
Trvá na tom, že čtyřiasedmdesátiletého Koubka prosazoval od začátku. „Byla to moje první volba, jel jsem za ním a 21. října jsme se sešli. Nebylo to jednoduché, nakonec se schválil. Děkuju mu, že vydržel, nakonec byli všichni pro,“ dodal držitel Zlatého míče za rok 2003. „Měl jsem hodně bezesných nocí a nakonec jsem šťastný, že to dopadlo takhle,“ uvedl Nedvěd.
Pro asociaci byl dlouho ideální variantou kouč Slavie Jindřich Trpišovský, případně trenér ze zahraničí. „Pro mě byla zásadní první myšlenka (Koubek), nakonec to tak dopadlo. Děkuji všem zahraničním trenérům, mně i Česku projevili velkou úctu, že se s námi sešli. Byl to proces hledání,“ poukázal Nedvěd.
Trunda: Sešel jsem se se dvěma trenéry
Prezident FAČR David Trunda ujistil, že se osobně sešel pouze se dvěma oslovenými trenéry. „Jeden byl zahraniční, ale nikoliv pan Bilič, o němž se psalo, druhý český. Do médií unikala spousta nepravdivých informací. Schůzky jsem měl jen dvě,“ řekl Trunda.
Postupně vedení asociace pochopilo, že angažování cizince je těžko realizovatelné. „Zahraniční cestu jsme zvažovali jako prioritní s ohledem na to, kolik českých trenérů bylo k dispozici. Je to o srdíčku a ohni. Když jsme všechno absolvovali, byla spousta otazníků i ohledně toho jednoho cizího trenéra. Varianta to byla extrémně finančně náročná, navíc byla otázka, jestli by pro českou reprezentaci hořel. S panem Koubkem jsme se bavili tři hodiny a rozdíl byl extrémní. Hned bylo jasné, že hoří pro nás. Má plán a dozvěděl jsem se spoustu informací, které pro mě byly úplně nové. Když padl Trpišovský, pak byl první volbou Koubek,“ řekl Trunda.
Nedvěd: Dávalo mi to smysl
Také Nedvěd přiznal, že od října se díval hlavně do zahraničí. „Dávalo mi to smysl, šli jsme po tom. Nový trenér by měl k dispozici dva zápasy v listopadu. Jenže když jsme pak odehráli Gibraltar a San Marino, v mé hlavě to ztrácelo smysl. Když bychom cizince přivedli rovnou na play-off, věděl by o týmu a hráčích desetinu toho, co pan Koubek. Žádný cizinec mi ani sportovně nevyšel líp,“ řekl generální manažer.
Pro konečné řešení našel i další klad. „Trenér Bílek hraje s týmem do 21 let podobně jako pan Koubek, což nelze zanedbat. Kdykoliv můžeme pro mladíky sáhnout, sešlo se mi to úplně maximálně. Poprvé jsem dnes opravdu šťastný. Cítím vevnitř oheň, že za to vezmeme. Musíme se připravit a dokážeme to. Prosím všechny o podporu, negativního bylo hodně. Musíme to změnit,“ požádal Nedvěd.