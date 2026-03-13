Trenér Olomouce Tomáš Janotka si bezbrankové remízy s Mohučí na startu osmifinále Konferenční ligy váží. Zároveň věří, že za týden v odvetě má jeho tým šanci na postup. Jedním dechem ale na upozorňuje, že jeho tým v Německu čeká v očekávané bouřlivé atmosféře křest ohněm.
Trenér Olomouce Janotka: Remíza je spravedlivá a dává nám šanci porvat se o postup
„Když jsem viděl, jakou melu dokázalo udělat zhruba šest set německých fanoušků tady, tak si těžko dovedeme představit, jak to bude vypadat před kulisou třiceti tisíc diváků v Mohuči. Myslím, že naši hráči nikdy před takovou návštěvou nehráli,“ řekl Janotka.
Čtyřiačtyřicetiletý kouč si cenil způsobu, jak se jeho tým vypořádal s bundesligovou kvalitou. „Bylo naším záměrem na Němce vlétnout a vytvořit si tlak. V první půli se nám to dařilo, k větší spokojenosti mi chybělo jen větší množství šancí. Po přestávce se projevila kvalita Mohuče, ale v závěru jsme mohli dát gól i my. Remíza je ovšem spravedlivá a dává nám šanci se za týden porvat o postup,“ prohlásil olomoucký trenér.
Janotka dnes ustoupil od klasické hry se čtyřmi obránci, kvůli zranění mu chybí stále stoper Král a vykartovaný je Sylla. Proto zvolil variantu se třemi hráči vzadu, mezi nimiž se překvapivě objevil Jiří Spáčil. „Odehrál výborné utkání na místě stopera, na které není zvyklý. Byla to pro nás nejpřirozenější volba a Jirka se jí zmocnil skvěle. Dobře rozděloval míče a i jemu vděčíme za to, že jsme udrželi čisté konto,“ chválil kouč.
Mohuč sice dvakrát rozvlnila síť za brankářem Koutným, ale ani jeden gól neplatil kvůli ofsajdu. Janotka na signalizaci sudích reagoval vznětlivě. „Chápu, že nechají akci dohrát, když se jedná o těsné ofsajdy. Ale tyhle těsné nebyly. Měli pískat hned, co kdyby se při dohrání někdo zranil. Ale to je jen můj názor,“ řekl.
Mohuč je v bundeslize na 15. příčce a před odvetou s Olomoucí ji čeká důležitý ligový zápas s Werderem Brémy, zatímco Olomouc bude hostit Karvinou. „Mohuč je těžko srovnatelná s českými ligovými kluby, nemohu tak na první dobrou najít nějaké srovnání. Ale doma bude hrát určitě jinak, takže mohu jen znovu říct, že nás čeká křest ohněm,“ dodal Janotka.