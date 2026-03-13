Brian Priske byl po prohře 1:2 v Alkmaaru v úvodním osmifinálovém zápase Konferenční ligy značně nespokojený s výkonem týmu. V průběhu utkání se několikrát viditelně rozčílil. Výsledek trenér fotbalistů Sparty považuje za příznivý především díky Jakubu Surovčíkovi. Slovenský brankář podle něj udržel mužstvo v dvojzápase naživu. Pražané musí v domácí odvetě sešlápnout plyn, protože už nemají co ztratit, zdůraznil Priske.
Priske: Surovčík udržel dvojzápas naživu. Na Letné musíme sešlápnout plyn
Nizozemský tým, na jehož lavičce strávil celý zápas český záložník Matěj Šín, dostal do vedení Troy Parrott. Na jeho trefu odpověděl krátce po změně stran premiérovou soutěžní brankou v dresu Pražanů Matyáš Vojta, v 87. minutě ale Parrott rozhodl o výhře domácího mužstva. Spartu několikrát podržel Surovčík, dvakrát mu navíc pomohla branková konstrukce.
„Je to očividné. To, že jsme inkasovali jen dvakrát, je Surova zásluha. Vedl si znovu velmi dobře,“ uvedl Priske. Souhlasil s tím, že výsledek byl pro jeho tým ještě milosrdný. „Náš gólman nám rozhodně pomohl a udržel dvojzápas naživu. Víme, že evropské zápasy na Letné dovedou být magické. Očekávám, že to bude jiné utkání a že budeme vypadat jinak. Rozhodně to bude těžké, ale musíme využít výsledku, byť není dobrý. Musíme sešlápnout plyn a jít do toho naplno, jelikož nemáme co ztratit,“ mínil osmačtyřicetiletý rodák z Horsens. Odveta na Letné je na programu za týden.
Během utkání se Priske vícekrát naštval. „Rozčiloval jsem se z několika důvodů. Nelíbilo se mi našich 90 minut. V některých fázích to bylo celkem dobré, konkrétně na začátku první i druhé půle. Musíme si ale vést lépe a držet víc míč. Až příliš často jsme ho soupeři odevzdávali a hodně jsme se bránili. Je to už dlouho, co jsme soupeři dovolili tolik šancí. Není to jen o defenzivě, ale i ofenzivě, neudržíme balon. To je určitě jeden z důvodů mého vzteku,“ prohlásil někdejší trenér Feyenoordu Rotterdam.
Poprvé od 30. listopadu a ligového duelu s Pardubicemi zasáhl do hry stoper Filip Panák. Někdejší kapitán Sparty od té doby strávil všech 12 soutěžních utkání pouze na lavičce. Už o poločase ale vystřídal.
„Pro Panyho je to opravdu těžké. Nezasloužil si to. Myslím si, že odehrál slušný první poločas. Potřebovali jsme ale udělat obranné i útočné změny, chtěli jsme dostat do středu hřiště víc hráčů, abychom udrželi víc míč a byli kompaktnější. Prvních 10 až 15 minut druhé půle to fungovalo, ale pak jsme z nějakého důvodu polevili v intenzitě a kvalitě na balonu,“ podotkl Priske.
Jeho svěřenci vyhráli jediný z posledních pěti soutěžních zápasů. Minulý týden vypadli ve čtvrtfinále domácího poháru v Mladé Boleslavi po penaltovém rozstřelu a následně prohráli 1:3 v ligovém derby na Slavii. Kvůli tomu nyní na vedoucího městského rivala ztrácejí už 10 bodů. Po prohře v Alkmaaru se přiblížili vyřazení i v pohárové Evropě.