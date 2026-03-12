Fotbalisté Šachtaru Doněck v úvodním osmifinále Konferenční ligy vyhráli v Poznani 3:1. Postupující narazí na Alkmaar, nebo Spartu, nizozemský tým dnes doma zvítězil 2:1. Rijeka na vlastním hřišti podlehla Štrasburku 1:2. Postupující ve čtvrtfinále narazí na lepšího z dvojice Olomouc – Mohuč. Na Hané skončil první duel bez branek.
Šachtar Doněck na úvod osmifinále Konferenční ligy vyhrál v Poznani
Poznaň v posledním kole ligové fáze zvítězila v Olomouci 2:1 a v úvodním kole vyřazovací fáze vyřadila finské Kuopio. Šachtar si zajistil přímý postup do osmifinále a dnes rázně vykročil směrem ke čtvrtfinále. Ukrajinský celek byl většinu zápasu lepší a vypracoval si dobrou pozici do odvety. Jednou skóroval v prvním poločase, po přestávce už vedl o dvě branky. Za Lech snížil Ishak a šestým gólem se osamostatnil na druhé příčce v tabulce střelců. Isaque však parádními nůžkami v závěru vrátil Šachtaru dvoubrankový náskok.
Štrasburk ovládl ligovou fázi. Rijeka, která v základní části doma porazila Spartu 1:0, prošla do osmifinále přes Omonii Nikósie. Francouzský tým vedl o dvě branky, druhou vstřelil svým čtvrtým gólem v sezoně soutěže Godo. Majstorovič stačil už jen snížit, chorvatský tým tak pojede k odvetě s jednobrankovým mankem.
Tabulce střelců vévodí čadský reprezentant Mouandilmadji ze Samsunsporu. Na domácí půdě si proti Vallecanu připsal již osmý gól. Zůstal však jediným střelcem tureckého týmu. Aktuálně třináctý klub španělské ligy byl v koncovce důraznější a vyhrál 3:1. Dvakrát se trefil Alemao a jednou García.
Aktuálně 13. tým anglické ligy Crystal Palace se rozešel s AEK Larnaka bez branek. Fiorentina porazila Čenstochovou 2:1, o výhře dvojnásobného finalisty Konferenční ligy rozhodl až v nastavení z penalty Gudmundsson.
Jednou nohou ve čtvrtfinále už je lídr řecké ligy AEK Atény, který zvítězil v Celje 4:0. Odvety jsou na programu za týden.
Úvodní utkání osmifinále Konferenční ligy:
Lech Poznaň – Šachtar Doněck 1:3 (0:1)
Branky: 70. Ishak – 36. Gomes, 48. Newerton, 85. Isaque.
Samsunspor – Vallecano 1:3 (1:2)
Branky: 21. Mouandilmadji – 15. a 78. Alemao, 40. García.
Rijeka – Štrasburk 1:2 (0:1)
Branky: 76. Majstorovič – 2. Panichelli, 72. Godo.
Crystal Palace – AEK Larnaka 0:0
Fiorentina – Čenstochová 2:1 (0:0)
Branky: 62. Ndour, 90.+3 Gudmundsson z pen. – 60. Brunes.
Celje – AEK Atény 0:4 (0:3)
Branky: 3. Varga, 33. Koita, 36. Gačinovič, 49. Moukoudi.