Fotbalisté Olomouce udrželi v šestém zápase v řadě neporazitelnost, když v prvním osmifinálovém utkání Konferenční ligy doma s Mohučí remizovali 0:0. Hanáci zároveň ale protáhli na 11 utkání sérii, během níž český tým na pohárové scéně neporazil zástupce bundesligy.
Olomouc v úvodním zápase osmifinále s Mohučí remizovala bez branek
Odveta se odehraje příští čtvrtek v Mohuči. Vítěz se v dubnovém čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Rijeka – Štrasburk. Lépe je na tom francouzský celek, který na hřišti chorvatského soupeře zvítězil 2:1.
Sigma hraje jarní část pohárů podruhé v historii a po 34 letech od čtvrtfinálového souboje v někdejším Poháru UEFA s Realem Madrid. V ligové fázi obsadila na podzim poslední postupové místo a v úvodním kole play-off přešla přes Lausanne po výsledcích 1:1 a 2:1.
Domácí tým nastoupil proti Mohuči v netradičním rozestavení se třemi obránci a začal ofenzivně se snahou dostat německý tým pod tlak. V 10. minutě prověřil Ghali gólmana Batze, který si se střelou nigerijského útočníka na brankové čáře poradil.
Hosty aktivita Hanáků zaskočila a museli se maximálně soustředit na obranu. Fungovali v ní ale bez výkyvů a Sigmu do střeleckých příležitostí nepustili. Platilo to rovněž o standardních situacích Sigmy, mimo mířila i tvrdá rána Růska.
Varování pro domácí přišlo ve 24. minutě. Dlouhý nákop od gólmana propadl za obranu, odkud ho Silas usměrnil do sítě, jenže z těsné ofsajdové pozice, takže gól neplatil.
Hosté v závěru poločasu přece jen více větrali zadní řady Sigmy, hra se vyrovnala, nicméně rušné momenty se ani v jednom pokutovém území nezrodily.
Po přestávce převzali dirigentskou taktovku hostující fotbalisté a v 52. minutě si vypracovali první větší šanci. Na dlouhý centr na zadní tyč si naběhl Da Costa a z několika metrů přestřelil Koutného branku. Stejný hráč měl na hlavě i první gól, ale v 60. minutě po rohu jen hlavičkoval do náruče olomouckého gólmana.
Sigmu v závěru zachránil ofsajd
Trenér Janotka reagoval na nižší ofenzivní aktivitu svého týmu dvojím střídáním po hodině utkání, ale směrem dopředu se hra Sigmy příliš nezvedla. Hanáky totiž zaměstnávala nátlaková a zarputilá snaha soupeře.
V 74. minutě svitla domácím naděje po rychlém brejku, do koncovky se dostal Šturm, jenže z ostrého úhlu pálil těsně nad.
Nejblíže ke gólu v jinak na šance chudém duelu měli hosté. Nebel poslal ze strany míč na malé vápno, kde se do zakončení tlačil Weiper. Střídající hráč mířil přesně k tyči, jenže Koutný vytáhl povedený zákrok.
V 86. minutě podobně odpověděl Beran, ale český reprezentant z hranice pokutového území mířil nad. Krátce poté Baráthovu střelu skvěle vytáhl Batz na roh a duel skončil bez branek, byť v úplném konci nastavení zachránil Sigmu od inkasování opět těsný ofsajd mohučského fotbalisty.
Sigma Olomouc – 1. FSV Mohuč 0:0
Sigma Olomouc – 1. FSV Mohuč 0:0
Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (všichni Fin.) – Malec (video, Pol.). ŽK: Kliment – Posch. Diváci: 9456.
Olomouc: Koutný – Spáčil, Malý, Sláma – Hadaš (61. Slavíček), Baráth, Beran, Ghali (61. Šíp) – Šturm, Růsek (75. Mikulenka) – Kliment (75. Jásir). Trenér: Janotka.
Mohuč: Batz – Kohr, Potsch, Potulski – Da Costa, Nebel (90.+1 Kawasaki), Sano, Boving (64. I Če-song), Mwene (90.+1 Widmer) – Tietz (82. Sieb), Silas (64. Weiper). Trenér: Fischer.