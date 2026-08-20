Těžké váhy pro české týmy. Plzeň vstupuje do pohárů, Hradec má Panathinaikos, Jablonec čekají Rangers

Hned tři české fotbalové zástupce čeká čtvrteční výjezd. Plzeň úvodním zápasem závěrečného 4. předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Crvene zvezdě vstoupí do letošní kvalifikace pohárů. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu ke 4. předkolu Konferenční ligy a Jablonec se ve stejné fázi soutěže chystá v Glasgow na Rangers.
„Čeká nás zkušené mužstvo, zvyklé vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v play-off Evropské ligy mohl potkat. Je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředění na svůj vlastní výkon. Abychom neztratili aktivitu v zápase a využili příležitosti, které si vypracujeme,“ řekl trenér Viktorie Martin Hyský před odletem z Prahy, který zpozdily technické problémy stroje.
Crvena zvezda přešla do kvalifikace Evropské ligy poté, co po postupu přes Larne ve 3. předkole Ligy mistrů velmi překvapivě vypadla s Hapoelem Beer Ševa po porážkách 0:1 venku a 0:2 doma. Vedení klubu po odvetě odvolalo trenéra Dejana Stankoviče a angažovalo španělského kouče Rieru.
„Změna trenéra vždy v tom začátku ovlivní energii. Takže čekáme úplně jinou energii, než kterou mělo mužstvo v zápasech proti Hapoelu Beer Ševa. Riera je velmi zkušený a takový specifický trenér, který má jasný herní styl. Takže čekáme, že jeho prvky se tam objeví hned od prvního zápasu. I když není úplně jednoduché se připravovat na mužstvo, které bude poprvé hrát s novým trenérem, věřím, že to zvládneme,“ uvedl Hyský.
Západočeši se pokusí navázat na úspěšná vystoupení z posledních dvou ročníků Evropské ligy, v nichž došli nejprve do osmifinále a na jaře do úvodního kola vyřazovací fáze. V pohárech v základní době už 11 zápasů po sobě neprohráli. Vstup do nové sezony jim ale hrubě nevyšel.
„Věřím, že vítězství se Zlínem nám dá trochu více klidu a sebevědomí do dalších dní. Cítím, že na evropské scéně jsou kluci mnohem poctivější dozadu. Ty góly jsme v pohárech nedostávali, tak věřím, že na to navážeme. Cítíme, že na evropské scéně se hraje trošku jiný fotbal než u nás v lize. Je to o individuální zodpovědnosti všech hráčů na hřišti. Musí to být od nás komplexní výkon, klíčové bude naše chování s míčem,“ řekl Hyský.
Crvena zvezda na rozdíl od Plzně o víkendu nehrála, utkání srbské ligy si nechala odložit. „Máme před sebou dva nejdůležitější zápasy sezony. Jsem si jistý, že po nich budeme mnohem spokojenější. Musíme začít s pozitivní energií, aby to hráči cítili, aby se posouvali a aby tým na hřišti vypadal dobře,“ uvedl Riera, který loni v Konferenční lize vedl Celje proti Baníku Ostrava a Olomouci.
Předpokládané sestavy utkání CZ Bělehrad – Plzeň
Předpokládané sestavy utkání CZ Bělehrad – Plzeň
Crvena zvezda: Matheus – Sol Jong-u, Luckassen, Erakovič, Tiknizjan – Elšnik, Krunič – Bukari, Kostov, Ivanič – Bruno Duarte.
Plzeň: Wiegele – Memič, Krčík, Dweh, Doski – Červ, Hrošovský – Souaré, Ladra, Kabongo – Adu.
Hradec Králové ve 3. předkole EL vypadl po dvou porážkách 0:1 s Besiktasem Istanbul a nyní ho čeká další zkušený pohárový soupeř s velkým renomé. Panathinaikos je s 20 tituly druhým nejúspěšnějším klubem řecké ligy a do dvojzápasu jde z pozice jasného favorita. Tím spíš, že česká mužstva na řecké půdě v 18 pohárových utkáních dosud nezvítězila.
„Je to velký klub, čeká nás nepříjemný soupeř. Zvládli jsme dvojzápas s Tromsö (ve 2. předkole Evropské ligy) velice dobře, na Besiktas, velký klub, jsme nestačili, ale byli jsme konkurenceschopní. Je určitě na čem stavět. Musíme se připravit na další dvojzápas a věřím, že ho zvládneme a v Evropě zůstaneme,“ řekl trenér David Horejš.
Zápasy s Besiktasem byly pro „Votroky“ jedinými soutěžními porážkami v sezoně. V lize si odložili minulý zápas v Brně se Zbrojovkou i nedělní duel s Plzní. Panathinaikos vstoupí do řecké ligy až po odvetě v Hradci Králové, dosud hrál pouze předkolo Konferenční ligy. Nejprve vyřadil maďarský Paks a následně bulharský celek CSKA 1948 Sofia.
Předpokládané sestavy utkání Panathinaikos – Hradec Králové
Předpokládané sestavy utkání Panathinaikos – Hradec Králové
Panathinaikos: Peňa – Katris, De Vrij, Van Drongelen – Zarurí, Chirivella, Camara, Kyriakopulos – García, Andino – Rastoder.
Hradec Králové: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Dancák, Darida, Horák – Van Buren, Slončík – Mihálik.
Jablonec hraje poháry po pěti letech. Do kvalifikace Konferenční ligy se coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže dostal administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů. „Jsem hlavně rád, že když už jsme se tam dostali, ač takhle, tak hrajeme nějakou důstojnou roli. Není to tak, že bychom vypadli hned. Nějaké body do koeficientu jsme už přinesli,“ uvedl Kozel.
Už jen za účast v ligové fázi by klub od UEFA obdržel prémii 3,17 milionu eur (přibližně 77 milionů korun), další peníze by si mohl vydělat v jejím průběhu. Rangers se přesunuli o soutěž níž, když ve 3. předkole Evropské ligy vypadli s Bialystokem.
„Jagiellonia asi nemá takové jméno, ale možná že je nebezpečnější a organizovanější tým. Rangers asi mají větší individuality, ale možná, že očekávání je trošku svazují. Možná to je pro nás takový dvojzápas za odměnu. Pokusíme se už v prvním uhrát takový výsledek, abychom v odvetě v Jablonci mohli třeba vyprodat stadion a pokusit se o postup,“ řekl Kozel.
Rangers v neděli v osmifinále Ligového poháru rozdrtili St. Mirren 5:1 a zaznamenali první soutěžní výhru v ročníku a pod vedením trenéra Dereka McInnese. „Měli jsme těžký začátek sezony. Tým se v posledních týdnech trápil. Ve vítězném utkání už byly nějaké náznaky, musíme na tom stavět. Dodali jsme si sebevědomí. Je to jen začátek a doufejme, že na něj ve čtvrtek navážeme dalším důležitým vítězstvím,“ řekl McInnes.
Předpokládané sestavy utkání Rangers – Jablonec
Předpokládané sestavy utkání Rangers – Jablonec
Rangers: Pandur – Sterling, Fernandez, Makhanya – Yokota, Raskin, Neil, Asgaard, Gassama – Naderi, Shankland.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla, Sedláček – Čanturišvili, Zorvan, Polidar – Jawo.