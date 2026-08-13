Fotbal

Hradec podlehl v předkole Evropské ligy Besiktasi i na jeho hřišti, rozhodl Černý


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Hradce Králové v odvetě 3. předkola Evropské ligy prohráli s Besiktasem Istanbul 0:1. Stejným poměrem ztratili před týdnem i domácí utkání. Duel v Istanbulu rozhodl ve 40. minutě Václav Černý. Votroci v kvalifikaci soutěže skončili, i nadále však mají šanci na podzimní účast v pohárech. Za týden na stadionu Panathinaikosu Athény rozehrají závěrečné 4. předkolo Konferenční ligy.

Besiktas vyhrál i čtvrtý soutěžní zápas v sezoně (všechny v Evropské lize), aniž by inkasoval, a zajistil si minimálně start v ligové fázi Konferenční ligy. V posledním předkole se o postup do Evropské ligy utká s Žalgirisem Kaunas.

Svěřenci trenéra Horejše mají nyní volno. Už předem si nechali odložit ligový zápas na stadionu nováčka Zbrojovky Brno, který se měl odehrát v neděli.

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V 26. minutě domácí kapitán Kökcü napřáhl zpoza vápna a brankář Zadražil jen sledoval, jak se míč zastavil o břevno. V 37. minutě se k zakončení dostal i Hradec, jenže Slončík z šestnáctky zamířil pouze do Nübelovy náruče.

Místo toho o tři minuty později Besiktas skóroval. Olaitan posunul do úniku Černého, jehož nenavázal Horák a nedostihl ho ani Čihák. Někdejší český reprezentant slabší pravou nohou překonal Zadražila a prosadil se poprvé v sezoně.

Po více než hodině hry se Černého přihrávka dostala k Murillovi, jehož střelu zblokovala hradecká obrana. Černý následně přenechal místo Trossardovi, červencová posila z Arsenalu si připsala debut za Besiktas. Zdramatizovat dvojzápas mohl Uhrinčať, jenže z vápna přestřelil. Nad břevnem skončil i tečovaný pokus střídajícího Vlkanovy.

Besiktas neprohrál v pohárech s českými soupeři pětkrát po sobě, z toho čtyřikrát vyhrál. Proti českému týmu zvládl i třetí vyřazovací dvojzápas.

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