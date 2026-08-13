Jablonec si opět poradil s Rigou a v play-off Konferenční ligy se střetne s Rangers

Jablonec slaví postup do play-off Konfereční ligy. Severočeši si v odvetě 3. předkola znovu poradili s Rigou, tentokrát na jejím hřišti 2:1, a s celkovým skóre 4:1 prošli dál. O účast v základní části soutěže se Severočeši utkají s Glasgow Rangers, kteří vypadli s Bialystokem, dvojzápas rozehrají za týden venku.
Skóre ve čtvrté minutě otevřel Richard Sedláček a poté z penalty přidal pojistku Sebastian Nebyla. Lídr lotyšské ligy snížil v 38. minutě zásluhou Žigy Lipuščeka, srovnat však už nedokázal. Závěr dohrával bez vyloučeného Aleksandara Filipoviče. Jablonec zvládl druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy, v předchozím předkole vyřadil Varaždín.
Jablonec zvítězil v šestém soutěžním duelu po sobě. Vzhledem k účasti v závěrečném předkole pohárů nebude hrát o víkendu ligový zápas, utkání na stadionu Bohemians 1905 bylo z neděle přeloženo na středu 2. září.
Jablonecký trenér Kozel udělal jednu změnu v základní sestavě oproti úvodnímu domácímu duelu, ve středu pole tentokrát dostal před Okekem přednost Nebyla. Branku RFS znovu hájil bývalý gólman pražské Dukly Matrevics a podobně jako před týdnem nepůsobil jistým dojmem.
Na konci čtvrté minuty nabil Polidar zpětnou přihrávkou z levé strany před vápno Sedláčkovi a ten Matrevicse zaskočil. Přízemní střela z dálky před gólmanem skočila a míč se přes brankářovy rukavice dostal do sítě. Sedmadvacetiletý záložník si připsal první soutěžní trefu v jabloneckém dresu po loňském příchodu z Teplic.
Ve 22. minutě Severočeši zvýšili svůj náskok. Prenga ve vápně zezadu lehce přišlápl Jawa a izraelský sudí bez váhání nařídil penaltu. Nebyla z pokutového kopu poslal Matrevicse na opačnou stranu a podobně jako Sedláček poprvé v sezoně skóroval.
V 26. minutě mohli domácí snížit, Lipuščekovu hlavičku ale vyrazil brankář Hanuš. O 12 minut později se už kapitán RFS prosadil, po rohovém kopu od Zelenkovse zamířil přesně k tyči. Jablonec inkasoval poprvé po čtyřech zápasech.
Po změně stran se hosté hlavně bránili, do vyložených šancí ale pustili soupeře až v závěru. Gólman Hanuš nicméně zasáhl v 76. minutě proti Paničově hlavičce a o chvíli později i proti ještě větší šanci volného Janise Ikauniekse, bratra bývalého jabloneckého útočníka Davise. Poté dostal v rozmezí čtyř minut dvě žluté karty Filipovič a domácí dohrávali v deseti.
Jablonec bude při návratu do pohárů po pěti letech v závěrečném předkole usilovat o první start v hlavní fázi od sezony 2021/2022, kdy se představil ve skupině Konferenční ligy. Do kvalifikace se letos dostal coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy
Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy
RFS Riga – FK Jablonec 1:2 (1:2)
Branky: 38. Lipušček – 4. Sedláček, 22. Nebyla z pen.
Rozhodčí: Frid – Koltunoff, Barbiro – Bar Natan (video, všichni Izr.). ŽK: Panič, Saidy, Filipovič – Sedláček, Vecheta. ČK: 83. Filipovič. Diváci: 1674. První zápas: 0:2, postoupil Jablonec.
Riga: Matrevics – Filipovič, Prenga, Lipušček, Zelenkovs – Saidy (84. Lemajič), Panič – Odišaria (84. Mankenda), Ikaunieks, Baldé (71. Sylla) – Ndjiki. Trenér: Morozs.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla (85. Vecheta), Sedláček – Čanturišvili (85. Souček), Zorvan (61. Růsek), Polidar (61. Suchan) – Jawo (78. Okeke). Trenér: Kozel.