Kozel o koeficientu i tváři Jablonce. A teď Rangers? Dvojzápas za odměnu

Trenér Luboš Kozel je rád, že fotbalisté Jablonce po administrativním postupu do pohárů hrají v kvalifikaci Konferenční ligy důstojnou roli. Severočeši po vítězství 2:1 v Rize nad RFS stvrdili postup do závěrečného 4. předkola a po šesté soutěžní výhře po sobě zabojují v závěrečném play-off o účast v hlavní fázi. Kozel věří, že jeho svěřenci mohou uspět i proti favoritovi Glasgow Rangers.
Severočeši se dostali do pohárů coby pátý celek minulé ligové sezony díky tomu, že UEFA vyloučila Karvinou kvůli její účasti v domácí korupční aféře. V předchozím předkole už vyřadili Varaždín. „Jsem rád, že když už jsme se tam dostali, ač takhle, tak hrajeme nějakou důstojnou roli. Není to tak, že bychom vypadli hned,“ uvedl Kozel.
„Myslím, že už Varaždín nebyl úplně lehký soupeř na začátek, na to druhé předkolo. Zvládli jsme i RFS. Je to ošemetné. Jsem rád, že jsme to takhle potvrdili a že jsme nějaké body do koeficientu přinesli,“ doplnil kouč, jehož svěřenci před týdnem doma nad týmem z Rigy zvítězili 2:0.
Jablonec poprvé v klubové historii vyhrál dvě předkola pohárů po sobě. „To jsem ani nevěděl, to jsem samozřejmě rád. Vyhráli jsme, myslím, šestý zápas za sebou. Myslím, že hráči, co jsou v zápřahu, si věří. To naše mužstvo už má nějakou tvář,“ uvedl Kozel.
„Samozřejmě máme plno svých problémů, hlavně v ofenzivní fázi. To víme. Pracujeme na tom, aby se to třeba ještě zlepšilo personálně. Ale máme zase nějaké svoje zbraně, které umíme využívat, a dokážeme díky tomu ty zápasy zvládnout,“ podotkl pětapadesátiletý trenér.
O účast v hlavní fázi se jeho svěřenci utkají s Glasgow Rangers, dvojzápas začnou za týden na stadionu skotského favorita, který ve 3. předkole Evropské ligy vypadl s Bialystokem. „Viděl jsem část jejich prvního zápasu. Jagiellonia nemá asi takové jméno jako Glasgow Rangers, ale možná že je nebezpečnější a organizovanější tým. Rangers asi budou mít větší individuality, ale možná že ta očekávání je trošku svazují,“ přemítal Kozel.
„Možná to je pro nás takový dvojzápas za odměnu. Určitě to ale nebudeme chtít jen odehrát. Pokusíme se v prvním zápase uhrát takový výsledek, abychom v odvetě v Jablonci mohli třeba vyprodat stadion a pokusit se o postup,“ řekl Kozel.
Severočeši využili možnost a nechali si odložit nedělní ligový zápas na stadionu Bohemians 1905. „Myslím si, že to je potřeba. Bude na nás čekat velmi těžký soupeř, první zápas budeme hrát venku, cestování bude hodně. Takže z tohoto pohledu jsme se na tom víceméně shodli, že jestli se na to chceme kvalitně připravit a mít nějakou šanci tam uspět, musíme si i trochu oddechnout,“ dodal Kozel.