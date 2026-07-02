Táborsko nevyužije možnost hrát první ligu, na řadě je Artis Brno

Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub za hlavní důvody uvedl situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Stále tak není jisté, kdo v příští sezoně mezi elitou nahradí vyloučenou Karvinou. Nyní se bude čekat na reakci Artisu Brno, který dostane stejnou možnost jako Táborsko.
Karviná koncem června stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise Fotbalové asociace ČR, která ji vyloučila z první ligy. LFA, která řídí první a druhou ligu, podle soutěžního řádu nabídla místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezoně.
Po jeho odmítnutí je na řadě třetí tým minulé sezony druhé nejvyšší soutěže Artis Brno, jehož reakci ČTK zjišťuje. Pokud i by i Artis odmítl, na řadě by byla Dukla Praha, jež z první ligy sestoupila.