Karviná stáhla odvolání, putuje do druhé ligy

Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise Fotbalové asociace ČR, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace (LFA) tento krok slezského klubu potvrdila a ocenila jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí, které přispěje ke stabilitě profesionálních soutěží a zároveň pomůže Česku v evropských pohárech.
LFA nyní podle soutěžního řádu nabídne místo po Karviné mezi elitou nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezoně. Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, jež sestoupila z nejvyšší soutěže. První lize už nehrozí, že by se dohrávala jen s 15 účastníky. Karviná by zároveň měla opustit evropské poháry, coby vítěz MOL Cupu se kvalifikovala do závěrečného 4. předkola Evropské ligy.
Etická komise Slezany v polovině června za pokus o ovlivnění tří předloňských zápasů potrestala vyloučením z nejvyšší soutěže a přeřazením do druhé ligy. Klub se nejprve proti verdiktu odvolal a odvolací komise nestihla rozhodnout do pondělního losu nové sezony. Vzhledem k tomu, že hrozila varianta, že by se první liga mohla dohrávat jen s 15 účastníky, nyní Slezané odvolání vzali zpět. Podle spekulací médií byl na klub vyvíjen tlak.
„MFK Karviná se rozhodla stáhnout své odvolání proti rozhodnutí etické komise FAČR. Ligová fotbalová asociace si tohoto kroku váží a oceňuje jej jako odpovědné a konstruktivní rozhodnutí, které pomáhá přispět ke stabilitě profesionálních soutěží a zároveň zohledňuje širší zájem českého fotbalu, včetně ochrany postavení českých klubů v evropských soutěžích a jejich národního koeficientu,“ uvedla LFA.
„LFA zároveň bere na vědomí stanovisko klubu, že tento krok nepředstavuje přiznání viny ani souhlas se závěry obsaženými v rozhodnutí Etické komise FAČR. Posouzení celé věci, včetně případné odpovědnosti jednotlivých subjektů, zůstává výhradně v kompetenci příslušných orgánů FAČR,“ doplnila asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
Nová prvoligová sezona by tak za necelý měsíc měla začít s obvyklým počtem 16 účastníků. „LFA bude dále postupovat v souladu s příslušnými předpisy, tj. soutěžním řádem FAČR. Ten pro takovou mimořádnou situaci stanoví možnost doplnění nejvyšší soutěže na základě umístění klubů ve skončeném soutěžním ročníku,“ vysvětlila LFA.
Jako první asociace osloví Táborsko, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezoně. „Pokud bychom obdrželi nabídku, budeme se jí seriózně zabývat a zvažovat všechny okolnosti,“ uvedl před pár dny pro klubový web výkonný ředitel Táborska Ivo Táborský. Jihočeši by vzhledem ke svému stadionu museli hledat azyl, který by mohli najít v Českých Budějovicích.
Pokud by nabídku nepřijali, LFA by oslovila třetí celek uplynulé druholigové sezony Artis Brno. Podle řádu by měl případně ještě následovat čtvrtý tým, Ústí nad Labem však nemá pro ligu potřebnou licenci. Asociace by proto případně následně nabídla místo Dukle Praha, která coby poslední celek nejvyšší soutěže jako jediná na jaře sestoupila.
„LFA nyní vyčká na stanoviska oslovených klubů. O dalším postupu a finálním složení profesionálních soutěží pro sezonu 2026/27 bude veřejnost informovat bezprostředně poté, co bude celý proces uzavřen,“ dodala asociace.
Karvinské rozhodnutí by mělo pomoci Česku v pohárech. Slezané sice stále figurují mezi účastníky 4. předkola Evropské ligy, UEFA ale nakonec nejspíš nasazení ještě upraví, i když už vylosovala 2. předkolo. Polepšit by si měly Viktoria Plzeň a Hradec Králové a do pohárů by se měl nově dostat Jablonec. Zřejmě se povede odvrátit hrozbu, že by Česko o jedno místo v pohárech bez náhrady přišlo.