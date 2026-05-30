Táborsko po neúspěšné baráži povede nový trenér. Má mise skončila, oznámil Kronďák

Trenér Táborska Radek Kronďák hned po neúspěšné baráži hráčům v kabině oznámil, že u mužstva končí. Bližší důvody neuvedl. Za poslední měsíc prý v klubu vznikla situace, která nevedla k tomu, aby mohl pokračovat, uvedl pětapadesátiletý kouč po domácí porážce 0:5 v odvetném utkání s Ostravou. V prvním zápase Baník zvítězil 3:0.
Ani Táborsko tradici nezměnilo. Ještě žádný druholigový tým v baráži proti druholigovému neuspěl. „Výsledek mě mrzí, v kontextu celé sezony se odvedla skvělá práce. Ve sportu ale rozhodují výsledky a ten z baráže nemáme. Co bude dál s Táborskem, to je asi otázka na majitele a sportovního ředitele. Já jsem momentálně hráčům oznámil, že má mise v Táboře skončila,“ řekl Kronďák.
„Přišel jsem předloni na podzim. Po baráži, která tady byla přede mnou, mužstvo spadlo trochu níž a spělo to k záchranářským pracím. Byl jsem povolaný, abychom problémy se záchranou neměli. Výsledek se povedl. Skončili jsme čtvrtí, i když loňská tabulka byla velmi vyrovnaná,“ uvedl kouč, který hrával první ligu za Teplice.
Táborsko neúspěšně aspirovalo na postup. „Letos jsme dojeli až na druhé místo, je to nejlepší umístění a nejvíce bodů v historii. Odchod mě mrzí. Jedním z důvodů, kam jsme se dostali, byla naše soudržnost a nadstandardně fungující kabina. Na to budu vzpomínat vždycky rád. Sice končím, ale to neznamená, že Tábor taky končí. Táborsko bude hrát dál. Majitel teď řekl, že se tady bude pokračovat normálně dál v druhé lize. Myslím, že to nějak půjde i beze mě,“ řekl Kronďák.
O své budoucnosti zatím nemá jasno. „Nemám vůbec nic. Měl jsem se rozhodnout do pondělí, jestli zůstanu. Rozhodl jsem se o dva dny dřív. Teď jsem jen přemýšlel, jak odehrát zápas, nic jiného,“ uvedl.
Na spolupracovníky v klubu si zvykl. „Rozhodnutí bylo hodně těžké. Odcházet od dobrých věcí je vždycky těžké. Nechtělo se mi do toho, přiznávám. Ale za poslední měsíc tady vznikla situace, kterou nebudu ventilovat, ale určitě to nevedlo k tomu, abych mohl pokračovat,“ řekl Kronďák.
Rád by někdy trénoval v první lize. „Je to o nabídce, poptávce. Buď přijde, nebo ne, přinese to život. Přání tam je. Když budu drzý a budu se chlubit, byl jsem za poslední tři roky pátý, čtvrtý a teď druhý, odvedená práce tam je. Kluby si ale vybírají jména, jaká chtějí. Buď se něco objeví, nebo ne,“ uvedl odcházející kouč.
Loučení s hráči podle něj bylo emotivní. „Musím říct, že jak si člověk myslí, že je přísný a drsný, tak nějaká slza ukápla. Ještě se potkáme na rozlučkové večeři a mám tušení, že tam ukápne slza další. Byli jsme opravdu tak semknutí, že i někteří starší hráči říkají, že takové prostředí nepoznali. Bylo to skvělé,“ řekl Kronďák.