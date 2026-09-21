Fotbal

Změny v nominaci reprezentace: Kričfalušiho a Šuberta doplnili Vitík se Sejkem


21. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK

Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel těsně před prvním srazem udělat hned čtyři změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce David Zima a záložník Denis Višinský, španělský kouč místo nich povolal nováčky – Ondřeje Kričfalušiho a Martina Šuberta. Zranění jsou i zadák Tomáš Vlček a útočník Tomáš Chorý, ty nahradili Martin Vitík s Václavem Sejkem. Drobné zdravotní problémy měl též kapitán Ladislav Krejčí, ten by ale měl být do pár dnů v pořádku. Přímé přenosy všech zápasů reprezentace odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.

Zimova absence byla prakticky jistá už od neděle. Pětadvacetiletý stoper Slavie nestihl doléčit zraněný kotník a scházel v utkání proti Plzni. Do ligového šlágru v Edenu nezasáhl na opačné straně ani ofenzivní univerzál Viktorie Višinský.

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Trenér reprezentace Denia: Chtěli jsme vytvořit vyváženou sestavu
Zdroj: ČT sport

Jen se sebezapřením dokončili zápas další dva slávisté. Útočník Chorý měl problémy s kolenem, navíc ho v minulém týdnu trápilo nachlazení, stoper Vlček utrpěl zranění třísla. Z Deniova původního kádru tak nedlouho po Zimovi s Višinským také vypadli.

Kričfalušiho dodatečná nominace se dala očekávat, dvaadvacetiletý defenzivní univerzál prožívá povedený vstup do sezony. Po letním přestupu z Baníku Ostrava do Saint-Gilloise se zabydlel v základní sestavě Unionu a ve čtvrtečním úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy pomohl jednou brankou belgickému vicemistrovi k vítězství 3:0 v Plzni.

Kričfaluši byl původně v nominaci reprezentační jednadvacítky, nyní se premiérově posunul k A-mužstvu. Jeho velkou předností je možnost nastoupit na více pozicích, vedle stopera ho může trenér využít i jako defenzivního záložníka.

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Denia nominoval na Ligu národů také nováčky Ambrose, Macka a Radostu
Zdroj: ČT sport

Také další odchovanec Slavie Šubert v minulosti prošel mládežnickými národními výběry, hrával za osmnáctku a dvacítku. Čtyřiadvacetiletý záložník aktuálně prožívá životní období a s šesti góly nečekaně vévodí tabulce kanonýrů prvoligové sezony, na kontě má přitom s Mladou Boleslaví o zápas méně. Po dodatečné pozvánce na levém křídle nahradí v Deniově výběru Višinského.

Místo Chorého dvaapadesátiletý rodák z Albacete povolal do útoku Sejka. Čtyřiadvacetiletý bývalý kapitán reprezentace do 21 let má dosud za národní A-mužstvo na kontě jediný start, vloni proti San Marinu. Olomoucká opora v Deniově nominaci po Chorém zaujme pozici jediného klasického hrotového útočníka.

Místo Vlčka španělský trenér ukázal na Vitíka, i když třiadvacetiletý stoper za Boloňu v nové sezoně zatím neodehrál ani minutu a ve všech pěti kolech zůstal na lavičce. Za reprezentační „áčko“ zatím Vitík nastoupil k devíti zápasům.

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David Kalous před začátkem reprezentačního srazu
Zdroj: ČT sport

Drobné problémy trápily také dosavadního kapitána národního mužstva Ladislava Krejčího, stoper o víkendu vynechal zápas za Wolverhampton. „Šlo o přetížení lýtka, necítil se úplně v pořádku do utkání. Myslím, že za pár dní by měl být v pořádku,“ řekl na tiskové konferenci nový reprezentační asistent trenéra Radek Bejbl. Drobné potíže měl i záložník Lukáš Provod.

Národní celek se poprvé pod novým trenérem sešel v poledne v Praze, kde se začal chystat na vstup do nového ročníku Ligy národů. Tým v rekordně dlouhém podzimním reprezentačním okně absolvuje celkem čtyři zápasy, čtyřčlennou skupinu elitní divize A3 rozehraje v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Následně české mužstvo přivítá Anglii, na jejíž půdě 6. října celý sraz zakončí, mezitím se představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa.

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Změny také u jednadvacítky

Trenér reprezentace do 21 let Michal Bílek musel udělat dvě změny v nominaci na závěrečné zápasy kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Po dodatečné pozvánce do A-týmu nepomůže mužstvu obránce Kričfaluši, útočníka Yannicka Eduarda vyřadilo ze hry zranění. Místo nich kádr doplní dvojice ze Zbrojovky Brno Tadeáš Vachoušek s Ericem Hunalem.

Nominace fotbalové reprezentace na Ligu národů

Brankáři: Lukáš Horníček (Newcastle), Antonín Kinský (Tottenham), Matěj Kovář (PSV Eindhoven)

Obránci: Vladimír Coufal, Robin Hranáč (oba Hoffenheim), Štěpán Chaloupek, David Jurásek (oba Slavia), Ondřej Kričfaluši (Saint-Gilloise/Bel.)*, Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Matěj Ryneš (Sparta), Michal Sáček (Zabrze/Pol.), Martin Vitík (Boloňa)*

Záložníci: Lukáš Ambros (Anderlecht), Pavel Bucha (Cincinnati/MLS), Lukáš Červ (Plzeň), Adam Karabec, Roman Macek (oba Sparta), Alex Král (FC Kodaň), Ondřej Lingr (Kielce/Pol.), Lukáš Provod, Michal Sadílek (oba Slavia), Matěj Radosta (Teplice), Martin Šubert (Ml. Boleslav)*, Pavel Šulc (Lyon)

Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim), Václav Sejk (Olomouc)*

* Dodatečně nominovaní hráči (místo zraněných Davida Zimy, Tomáše Vlčka, Denise Višinského a Tomáše Chorého)

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