Evropská liga začala vítězně pro Schickův Leverkusen i Šulcův Lyon

Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2:0 nad Celje. Z vítězství se radoval i střídající Pavel Šulc, jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2:1. Benfica Lisabon začala výhrou 2:0 na hřišti AC Milán.
Třicetiletý Schick zahájil soutěžní sezonu nejlepším možným způsobem a v úvodních čtyřech zápasech dal pokaždé gól. Proti Celje se ale mezi střelce nezapsal. Ve své největší šanci v 36. minutě hlavou zamířil těsně nad. V té době už Bayer vedl po vlastní brance Sešlara. Schick vystřídal v 71. minutě, o chvíli později dodal Leverkusenu pojistku Medina.
Šulc přišel na hřiště v 65. minutě krátce poté, co Anderlecht snížil na konečných 1:2. O vítězství hostů se už v prvním poločase postarali Nartey a Nakamura, gól domácích dal Cvetkovič.
Benfica na San Siru rozhodla po čtvrthodině hry zásluhou Lukébakia. Konečný stav zařídil po změně stran Kamiňski. Slavný portugalský tým se v plzeňské Doosan Areně představí 26. listopadu. Viktoria rozehraje hlavní část soutěže ve čtvrtek doma proti Unionu Saint-Gilloise.
Na závěr ligové fáze budou Západočeši hostit Bialystok. Polský celek prohrál na hřišti Olympiakosu Pireus 1:2. Hosté v Řecku vedli díky Szmytovi, ale na konci první půle vyrovnal González a v 84. minutě dokonal obrat Jaremčuk. Olympiakos je pro změnu jedním z osmi soupeřů Sparty, na svém stadionu se s ní utká v říjnu.
Pražané, kteří vyhráli na hřišti Araratu-Armenia 4:1, narazí i na Alkmaar. Jejich nedávný soupeř z osmifinále Konferenční ligy prohrál v Sunderlandu 0:1. Jediný gól dal Le Fée z penalty.
V lednu Spartu doma čeká i Rennes, francouzský tým remizoval ve Štýrském Hradci 0:0. Bez branek skončil i souboj Hapoel Beer Ševa – Dinamo Záhřeb. Omonia Nikósie zdolala doma gólem v závěru Celtu Vigo 1:0.
Výsledky 1. kola Evropské ligy
Výsledky 1. kola Evropské ligy
Omonia Nikósie – Celta Vigo 1:0 (0:0)
Branka: 88. Balkovec.
AC Milán – Benfica Lisabon 0:2 (0:1)
Branky: 16. Lukébakio, 53. Kamiňski.
Anderlecht – Lyon 1:2 (0:2)
Branky: 61. Cvetkovič – 8. Nartey, 22. Nakamura.
Hapoel Beer Ševa – Dinamo Záhřeb 0:0
Leverkusen – Celje 2:0 (1:0)
Branky: 16. vlastní Sešlar, 74. Medina.
Olympiakos Pireus – Bialystok 2:1 (1:1)
Branky: 43. González, 84. Jaremčuk – 20. Szmyt.
Štýrský Hradec – Rennes 0:0
Sunderland – Alkmaar 1:0 (0:0)
Branka: 66. Le Fée z pen.