Šulc by mohl z Lyonu odejít. Možnosti jsou, připustil trenér Fonseca

Trenér Lyonu Paulo Fonseca nevyloučil, že by záložník Pavel Šulc mohl Olympique opustit a přestoupit jinam. O českého reprezentanta je v Evropě po vydařené minulé sezoně velký zájem, připustil portugalský kouč před úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů proti Spartě. Na Letné se Šulc nepředstaví, kvůli zánětu kolene není v nominaci.
Francouzský tým dorazil do Prahy se zpožděním, měl problémy s odletem kvůli bouřce. Šulc s výpravou nedorazil. „Pavel je nyní zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám vrátil poměrně pozdě, fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze velmi rád hrál, ale není to bohužel možné,“ uvedl Fonseca.
Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Šulce zájem Leeds United z Premier League. Lyon údajně za českého hráče požaduje 25 milionů eur, v přepočtu asi 605 milionů korun. Zájem je i jinde. „Když se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. U nás je velmi oblíbený, minulou sezonu měl vydařenou. Nemůžu teď říct, jestli půjde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu, všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor,“ řekl Portugalec.
Ještě ve Francii kouč upozornil, že Sparta má ve svém středu „špiona“ v podobě Adama Karabce, který v minulé sezoně v Lyonu hostoval. „Adam je velmi kvalitní hráč. Shlédl jsem všechny zápasy Sparty v nové sezoně a Karabec je opravdu nejlepší, který proti nám může zítra stát. Nesmírně rychlý, volný, má velkou motivaci. Řekl jsem týmu, ať si na něj všichni dávají pozor. Ale že bychom kvůli němu měli něco měnit? Možná trochu standardky, protože je zná, hrál u nás rok. My zase známe jeho,“ uvedl Fonseca s úsměvem.
Slovenský gólman Greif: Haraslína znám od žáků
Šulc bude chybět i slovenskému brankáři Dominiku Greifovi. „Pavel je zklamaný jako my všichni, že nemůže nastoupit. Takový hráč nám chybí. Los jsme sledovali v Německu na soustředění. Pro něj by to byl speciální zápas, hodně lidí se sem mělo přijet na něj podívat. Přál si vrátit se na české trávníky. Pracuje na tom, aby byl rychle zpátky. Dnes mě tady máte místo něj,“ řekl bratislavský rodák.
Na Letné bude čelit i nájezdům krajana Lukáše Haraslína. „Znám ho od žáků, hrávali jsme spolu ještě ve Slovanu. Znám jeho styl fotbalu, je to velmi kvalitní hráč a kapitán. Víme o všech silných hráčích, co soupeř má. Trenér nás jako vždy dobře připravil, teď je na nás, abychom to přenesli na hřiště,“ uvedl Greif.