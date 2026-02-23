Třaskavé sobotní utkání 23. kola Chance Ligy mezi Slavií a Libercem bylo dle Komise rozhodčích FAČR odřízeno bezchybně. Sudí Ondřej Pechanec správně odvolal po zásahu VARu penaltu pro hosty, protože se v zárodku akce dopustili faulu. Komise posvětila také pozdější pokutový kop pro domácí, z něhož Tomáš Chorý rozhodl. V nedělním šlágru mezi Plzní a Spartou rozhodčí správně nenařídil v 66. minutě penaltu pro Viktorii.
Sudí v Edenu nechybovali, zní z Komise rozhodčích FAČR
Pechanec v nastavení prvního poločasu v Edenu nejprve nařídil penaltu za zákrok slávistického brankáře Jindřicha Staňka ve vápně. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ale původní verdikt změnil, neboť na polovině hřiště předtím liberecký Ermin Mahmič fauloval Štěpána Chaloupka.
„Rozhodčí na základě intervence VAR (videorozhodčího) správně odvolal pokutový kop pro hostující tým. Na začátku útočné akce došlo k přestupku hostujícího hráče Mahmiče na domácího hráče Chaloupka. V detailním záběru je vidět, že domácí hráč v souboji hrál jako první míčem a vzápětí jej hostující hráč svou pravou nohou podrazil,“ vysvětlila Komise ve videu.
O těsném vítězství 1:0 rozhodla Slavia v 59. minutě z penalty po zákroku libereckého Lukáše Maška na Chorého. Trenér Slovanu Radoslav Kováč později označil na tiskové konferenci pokutový kop za „soft“. Podle Komise však sudí Pechanec postupoval správně.
„V této posuzované situaci hostující hráč Mašek v souboji o míč evidentně držel domácího hráče Chorého a stáhnul jej k zemi. Rozhodčí tedy v tomto případě správně nařídil pokutový kop,“ oznámila Komise.
Stejná dvojice svedla ve vápně Severočechů souboj i ve 12. minutě. Rozhodčí Pechanec tentokrát nechal hru pokračovat a penaltu pro domácí nenařídil, podle Komise rovněž správně. „Došlo ke vzájemnému držení domácího hráče Chorého a hostujícího hráče Maška, po kterém domácí hráč upadl. Držení bylo vzájemné, proto pokutový kop nebyl správně nařízen.“
Podle schváleného manuálu se Komise rozhodčích FAČR vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
Ryneš neporušil pravidla
Novináři vybrali ještě situaci z nedělního šlágru v Plzni, kde na začátku 66. minuty domácí reklamovali po centru ze strany ruku sparťana Matěje Ryneše ve vápně. Sudí Stanislav Volek penaltu pro Viktorii nenařídil a nechal utkání pokračovat.
„Hostující hráč Ryneš zahrál rukou poté, co se do ní míč odrazil od jeho vlastního těla. V takovém případě tedy nejde o porušení pravidel a rozhodčí správně nenařídil pokutový kop,“ poznamenala Komise.
O čtrnáct minut dříve Západočeši penaltu zahrávali poté, co po nakrátko rozehraném rohu trefil Tomáš Ladra centrem do ruky Johna Mercada. Sudí Volek nejprve nařídil přímý kop, ale videorozhodčí usoudil, že k přestupu došlo už ve vápně.
Tuto situaci novináři mezi čtyři momenty nevybrali. Plzeňský kapitán Matěj Vydra pokutový kop neproměnil a Viktoria v jednom ze šlágrů jarní části sezony remizovala se Spartou bez branek.