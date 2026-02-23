Věřil, že Sparta v Plzni vyhraje, nakonec byl rád za remízu. Obránce Jaroslav Zelený si po výsledku 0:0 uvědomuje, že fotbalisté Sparty už nemají boj o ligový titul ve svých rukách. Nyní ztrácejí na Vedoucí Slavii sedm bodů. „Škoda. Před zápasem jsme to měli ve svých rukách, že když všechno vyhrajeme, tak bychom se před Slavii dostali. Ale teď už zase musíme všechno zvládat a doufat, že i když je porazíme dvakrát, tak oni ještě musejí někde ztratit,“ řekl reprezentant.
Už to nemáme ve svých rukách, lituje remízy v Plzni Zelený
„Ta situace převážila váhy na jejich stranu, mají lepší pozici. Ještě je dost kol do konce, pak samozřejmě nadstavba. Vůbec nic není ztraceného, ale určitě je rozdíl pět, nebo sedm bodů,“ konstatoval rodák z Hradce Králové.
Sparta ztratila v Plzni body posedmnácté z posledních osmnácti ligových zápasů. „Podle mě hrajou hodně jinak, když přijedou k nám. Nemyslím si, že hrajou stejně. Je to tady pro nás takové zakleté. Vyhráli jsme tu jednou za patnáct let a body se nám tady sbírají vždy hrozně těžko. Nevím, čím to je. Už bych tady zase rád vyhrál a odvezl si tři body, ale bohužel ani teď se nám to nepovedlo,“ litoval Zelený.
Výsledek ano, výkon ne
Připustil, že s bodem může být Sparta spokojená víc než s předvedeným výkonem. „Myslím si, že jsme byli šťastnější. Přežili jsme penaltu a odvážíme si aspoň bod. Ve finále jsme s výsledkem asi spokojení, ale myslím si, že výkon nás bude trochu mrzet,“ řekl Zelený.
Pražský celek zachránil brankář Jakub Surovčík, který po změně stran chytil plzeňskému kapitánovi Matěji Vydrovi penaltu. Slovenský gólman už před týdnem v průběhu zápasu s Hradcem Králové zaskočil za zraněnou jedničku Petera Vindahla.
„Dvakrát se mu to povedlo, což je super. Doufejme, že v tom bude pokračovat, protože nás nezachránil jenom při penaltě, ale už v první půli měl skvělé zákroky. Myslím, že to byly velmi gólové situace a on tomu zabránil. Když takhle bude pokračovat dál, tak si myslím, že budeme šťastní všichni, nejenom on,“ řekl Zelený.
Nevytvořili nic
Sparta začala v Plzni aktivně, jenže poté převzali iniciativu domácí. „Je to škoda, protože jsme měli velkou šanci. Mercado střílel a asi neviděl Albiona Rrahmaniho vedle. To úplně vyzývalo k tomu, že mu to měl posunout do prázdné brány. Třeba by zápas vypadal jinak. Tak patnáct až dvacet minut jsme hráli velmi dobře a měli jsme větší tlak než Plzeň,“ uvedl Zelený.
„Ale pak bych řekl, že jsme se trochu začali bát na balonu. Častokrát to skončilo právě u Surovčíka vzadu, který musel vymýšlet, když od toho tam jsme my. Začali jsme hrát dlouhé balony. Ano, můžeme si tím pomoci, ale není to naše úplně nejsilnější stránka, když tam máme Šula Haraslína a Albiona. Není to úplně jejich hra. Začali jsme vypadávat ze hry a nic jsme si nevytvořili,“ řekl někdejší hráč Karviné, Slavie či Jablonce.