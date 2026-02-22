Proti Spartě má pech. V minulém zápase byl vyloučený a způsobil penaltu, z níž Sparta dala na konečných 2:1, teď penaltu sám nedal a Plzeň hrála s pražským celkem doma jen 0:0. Kapitán Viktorie Matěj Vydra řekl, že se mu proti celku z pražské Letné v poslední době lepí smůla na paty, ale neproměněnou penaltu chce hned hodit za hlavu.
I lepší fotbalisti nedali penaltu, říká Vydra a chce to hodit za hlavu
„Na zápas na Letné si samozřejmě vzpomínám. Byla tam červená karta, teď neproměněná penalta. Takže proti Spartě se mi smůla nějak lepí na paty a nejde to,“ řekl Vydra.
„Ale i lepší fotbalisti nedali penaltu. Hodím co nejrychleji za hlavu a budeme se prostě soustředit na ten čtvrtek, který je znovu sakra důležitý,“ připomněl reprezentační útočník nadcházející odvetu prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy proti Panathinaikosu Atény, do níž Viktoria vstoupí po úvodní venkovní remíze 2:2.
Třiatřicetiletý Vydra ani při penaltě neukončil čekání na gól, trvající i vinou zdravotních problémů už od úvodu října.
„Byl jsem rozhodnutý, kam to budu zahrávat. Snažil jsem se to dát co nejvíc k tyči, Surovčík je strašně vysoký, můžu to porovnat s naším brankářem. Ale bohužel to vystihnul, možná jsem z něho udělal muže zápasu,“ litoval Vydra.
V základní sestavě nastoupil poprvé po třech soutěžních zápasech. „Jelikož jsem odehrál 60 minut, tak si myslím, že jsem v pohodě. Už jsou opotřebované součástky, to si dělám srandu,“ žertoval Vydra. „Cítím se v pohodě. Jen se trochu změnil tejp nad koleno, nic vážného,“ dodal útočník.
Spoluhráči ani trenér kapitánovi nic nevyčítali. „Rozhodnutí, kdo si penaltu vezme, bylo na hráčích, kteří byli na hřišti. Myslím, že mám v týmu zkušené hráče, kteří dobře odhadnou situaci. Matěj si věřil. Určitě by potřeboval dát gól, aby mu to pomohlo psychicky. Rozhodl se prostě pro jednu stranu, Kuba Surovčík ho velmi dobře přečetl,“ konstatoval po zápase plzeňský kouč Martin Hyský.
„Bohužel penaltu neproměnil. Ale myslím, že tihle hráči jako on to na sebe brát musejí. Mají zkušenosti. Určitě mu to nezazlívám. Je to fotbal a jdeme dál. Věřím, že ho to nezlomí. Ode mě bude mít určitě podporu,“ doplnil padesátiletý trenér.