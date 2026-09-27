Jak se proti Chorvatsku zapsali nováčci?

Premiéra španělského kouče Santi Denia na české lavičce sice po porážce 1:2 s Chorvatskem nevyšla, cenné první minuty a zkušenosti si v českém dresu ale připsali také čtyři nováčci. Obránce Jiří Sláma a záložník Lukáš Ambros startovali v zahajovací sestavě, Matěj Radosta měl dokonce na dosah klíčový gól.
Ambros byl ve svých dvaadvaceti letech vůbec nejmladším českým reprezentantem na hřišti. Jeho aktivita však moc šancí spoluhráčům nepřinesla, a tak jej zřejmě i vzhledem k úbytku sil v 67. minutě vystřídal další reprezentační debutant Radosta. A ten k premiéře s velkým „P“ neměl daleko.
Teplický útočník mohl v 71. minutě obrátit vývoj utkání na českou stranu a stav 2:1 poté, co mu Pavel Šulc připravil parádní pozici přímo ve vápně. Zcela osamocený Radosta však před brankářem Livakovičem zazmatkoval a bránu přestřelil. Druhý pokus po přihrávce z brejku Adama Hložka už pětadvacetiletý reprezentant neminul, jeho gól ale kvůli ofsajdu asistujícího hráče neplatil.
Smíšené pocity si ze zápasu odnesl i obránce Sláma. Sedmadvacetiletý hráč Jablonce na poslední chvíli zaplnil mezeru na pozici levého beka a po prvních rozpačitých minutách ukázal, proč mu trenéři nakonec proti chorvatskému výběru svěřili důvěru.
Při rozehrávce, která jinak českému týmu dělala poměrně potíže, držel klidnou hlavu. Ve druhém poločase ale právě po chybě v ofenzivě neuhlídal náběh Marca Pašaliče, který hlavičkou prostřelil českého gólmana Lukáše Horníčka a rozhodl tak o chorvatské výhře 2:1.
Sláma si přesto nadšení z premiérového startu za seniorský národní tým vzít nenechal. „Mám už taky nějaký věk a už jsem ani nedoufal, že by taková příležitost ještě mohla přijít. Jsem za ni strašně šťastný. Samozřejmě mě mrzí výsledek, ale jsem rád, že jsem vůbec tady,“ přiznal po zápase.
Jeho výkon pochvaloval i hlavní kouč. „Jsem potěšený, jak se mu to povedlo na to, že to byl jeho první reprezentační zápas. Jsem na něj pyšný a nadšený z jeho vývoje, z jeho zlepšení. Budeme chtít, aby se všichni hráči zlepšovali, od toho tu jsme. Věřím, že celkově budeme lepší,“ řekl Denia.
Čeští reprezentanti v Edenu načali Ligu národů porážkou 1:2 s favorizovaným Chorvatskem, kterému tak neoplatili loňské vzájemné souboje. Zároveň na domácí půdě neuspěli poprvé od září 2022, tedy po dvaceti odehraných zápasech. Šanci na nápravu mají hned v úterý 29. září, kdy tentokrát v Praze přivítají fotbalisty Anglie.