Střídání nadmořských výšek a vedra dají fotbalové reprezentaci pořádně zabrat

Na radu odborníků bude česká fotbalová reprezentace na světovém šampionátu cestovat k zápasům do hor v Mexiku až na poslední chvíli, vedení nejspíš přistoupí i k rozborům krve. Na jeho základě hráči doplní případné chybějící prvky, například železo. Cílem má být minimalizace dopadů častého střídání nadmořských výšek. Na základně u Dallasu se zase reprezentanti budou muset vyrovnat s očekávanými vysokými teplotami.
Reprezentace se na MS představí po 20 letech. Zahájí ho 11. června v Guadalajaře proti Koreji, o týden později nastoupí v Atlantě proti JAR a skupinu uzavře v Mexiku 24. června proti domácímu výběru.
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se budou muset vyrovnat s velkými výškovými skoky. Zatímco tréninkový kemp budou mít v nížině, první zápas skupiny odehrají v Guadalajaře s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů nad mořem a třetí duel pak v metropoli Mexiku dokonce ve více než dvou kilometrech. Mezitím je bude čekat utkání v Atlantě, která leží ve výšce zhruba 300 metrů nad mořem. Na delší aklimatizační kemp před turnajem není prostor.
„Abychom se s tím vyrovnali plně, museli bychom tam podle odborníků být aspoň měsíc. To termínová listina a naše možnosti, jak končí liga a podobně, absolutně neumožňují. Takže po radách odborníků děláme všechna opatření, abychom tento problém jaksi zminimalizovali. Ale že to problém bude, o tom není potřeba pochybovat,“ řekl Koubek.
Jeho tým se ze základny přesune k zápasům v extrémní nadmořské výšce až den před výkopem. „Jedno z opatření je přijet na poslední chvíli a rychle zase odjet z toho prostředí. Pojedeme takhle dvakrát. Jsou tam další možnosti, i z hlediska tréninků na té bázi v Dallasu. Jsou tam třeba i možnosti okolo rozboru krve hráčů. Třeba jim dodáme něco, co jim může chybět z těch prvků, které jsou v nadmořské výšce potřeba,“ nastínil Koubek.
Během turnaje budou mít jeho svěřenci tréninkovou základnu v Mansfieldu u Dallasu, kde v červnu tradičně panují velká horka. Vedení národního týmu konzultovalo podmínky třeba i s bývalým reprezentantem Lubošem Kubíkem, který v minulosti působil v jednom z tamních klubů.
„Má tamní zkušenost. Byli jsme s ním hodně v kontaktu, zažil to na vlastní kůži. Bude to náročné v tom, že podle mě asi budeme muset trénovat už v devět ráno, protože pak už by to bylo hodně náročné. Přes den tam skoro nikdo nevychází, vychází se až večer. V tomhle to bude specifické. Všichni nám dávají rady, my uděláme vše pro to, abychom se dobře připravili,“ uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Žádné výmluvy nepřipouští. „Kdybychom měli bázi v Mexiku a hráli tam všechny zápasy, bylo by to jednodušší. Takhle to cestování bude náročné, ale my už máme plán, jak s klukama mluvit. Všichni takhle budou cestovat, všichni budou mít starosti. Budou dvě hodiny jezdit autobusem, tři hodiny létat. Takže neakceptujeme žádné stížnosti, musíme to brát tak, jak to je,“ dodal Nedvěd.
Ve finále MS bude poprvé poločasová show – s Madonnou či Shakirou
Během finálového zápasu bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu představila FIFA na instagramu i hlavní aktéry: vystoupí popové hvězdy Madonna, Shakira nebo korejská skupina BTS. Vrchol šampionátu bude hostit 19. července Met-Life-Stadium v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 000 lidí.
Plánovanou velkolepou hudební show připravuje zpěvák a kytarista britské skupiny Coldplay Chris Martin. FIFA si od novinky slibuje zisk až 100 milionů dolarů, které využije na fotbalové a vzdělávací projekty.
Shakira nazpívala po 16 letech také oficiální píseň pro fotbalový šampionát, po hitu Waka Waka na turnaji v Jihoafrické republice v roce 2010 je to nyní Dai Dai. MS budou vedle Spojených států hostit také Kanada a Mexiko.