Strategické partnerství s ČSOB přinese fotbalu 300 milionů

FAČR a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od 1. června generálním partnerem české fotbalové reprezentace, bude tak v této roli provázet národní tým již na nadcházejícím světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku. Generálním partnerem reprezentace je do konce května společnost Penny.
Podpora ČSOB určená pro děti a mládež, trenéry, ženský fotbal a regiony činí 45,5 milionu korun na první rok spolupráce, oznámili na tiskové konferenci generální ředitel ČSOB Aleš Blažek a předseda FAČR David Trunda. Celkem by podpora měla dosáhnout až 300 milionů korun.
„Podpora je vázaná i na určité cíle, některé jsou průběžné, některé souvisí s výkonem, některé s transparentností. Když se vše podaří, dostane FAČR od ČSOB až 300 milionů Kč,“ upřesnil Blažek. Reakce vedení svazu na některé aféry, které se nedávno v českém fotbale udály, byla podle něj naprosto příkladná. „Je zde opravdu snaha změnit poměry v českém fotbale,“ podotkl. „Je to nyní nejklíčovější partnerství. Mám strašnou radost, že se jej po téměř roce podařilo dnešním podpisem uzavřít,“ doplnil Trunda. Nový generální partner podle něj zásadně pomůže změnit financování fotbalu v regionech.
Společně budou obě organizace rozvíjet i trénování, sport v regionech, ženský fotbal nebo vznik nových hřišť. Budou spolupracovat na konkrétních projektech, jako je Můj první gól, Nová generace trenérů, Festival ženského fotbalu, Podpora klubů, FIFA Areny a E-learning vzdělávací platforma pro trenéry.
„Jsme rádi, že jsme získali silného a stabilního partnera, který se stane partnerem fotbalové reprezentace a zároveň nám pomůže naplnit naši vizi komplexního rozvoje fotbalu. Musíme se soustředit na regionální fotbal, podporovat trenéry, ale i zlepšovat infrastrukturu a vybavení v klubech. Potřebujeme rozvíjet i velký potenciál ženského fotbalu,“ řekl Trunda.
„Jsem rád, že hlavní prioritou partnerství s FAČR je podpora sportování dětí a mládeže a jejich aktivního a zdravějšího trávení volného času, kde dlouhodobě vnímáme složitou situaci napříč celým Českem. Spolupráce s asociací nejmasovějšího a nejrozšířenějšího sportu v ČR nám proto dává smysl,“ uvedl Blažek.
Aktuální potřeby českého fotbalu zmapoval i rozsáhlý dotazník mezi 600 kluby, který pomohl připravované aktivity a projekty cíleně směřovat. V dotazníku zmiňuje zhruba polovina respondentů jako jedno z aktuálních témat nedostatek hracích a tréninkových ploch. Zhruba dvě třetiny dotazovaných se obávají, že by mohly v budoucnu čelit nedostatku trenérů pro své týmy s odpovídajícím trenérským vzděláním. Až 56 procent dotazovaných má mladé fotbalisty a fotbalistky, kteří by ocenili pomoc s pořízením sportovního vybavení, aby se mohli fotbalu věnovat.