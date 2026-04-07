Fotbal

FAČR bude mít k dispozici jen jednotky tisíců lístků na české zápasy na MS


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

V nejbližší době prý Fotbalová asociace ČR (FAČR) oznámí detailní informace k možnosti zakoupit si lístky na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa. Předseda David Trunda uvedl, že FAČR bude mít patrně k dispozici jednotky tisíců vstupenek na jednotlivá utkání.

Česká reprezentace se na šampionát kvalifikovala poté, co na konci března uspěla ve dvoukolovém play-off. Na mistrovství se ve skupině A utká s Koreou, Jihoafrickou republikou a s jednou z pořadatelských zemí Mexikem.

FAČR už krátce po postupu z baráže uvedla, že zájemci o lístky musejí mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE. Jejím členům asociace na konci minulého týdne rozeslala dotazník, v němž zjišťovala, kolik příznivců plánuje cestovat za českým týmem na šampionát a na které ze zápasů.

„Ještě dnes máme další mítink. Už víme kvóty, víme, kolik vstupenek na jaké utkání zhruba budeme mít. Je to v řádu jednotek tisíců vstupenek na jednotlivá utkání. FIFA nabízí možnost využít i poskytovatele letecké přepravy, zjišťujeme ceny. Doufám, že ve středu budeme vědět víc a budeme moct fanoušky blíže informovat,“ uvedl Trunda.

„FIFA používá podobné pravidlo jako UEFA, určitou kapacitu vyčleňuje. I když v tomhle turnajovém případě se situace řídí trochu jinak. Třeba třetí zápas hrajeme na jednom z největších stadionů s kapacitou kolem 80 tisíc diváků, tak snad budeme moci uspokojit všechny zájemce,“ doplnil generální sekretář FAČR Stanislav Rýznar.

