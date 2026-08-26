Fotbal

Sparťanky ve třetím předkole LM zdolaly doma Servette 3:2


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Fotbalistky Sparty porazily doma v úvodním utkání závěrečného 3. předkola Ligy mistryň Servette Ženeva 3:2, odveta se hraje za týden. Stejným poměrem na hřišti Sarajeva zvítězil Liberec v úvodním předkole slabšího Evropského poháru.

Sparťanky poslala do vedení Černá, krátce nato srovnala Sobalová. V závěru první půle jim vrátila vedení Rancová a na 3:1 zvýšila Bartoňová. Domácí hráčky ale dvoubrankový náskok neudržely a ještě inkasovaly.

Svěřenkyně rakouského trenéra Steinera coby české šampionky vstoupily do kvalifikace až ve 3. předkole a jediný dvojzápas je dělí od účasti v hlavní fázi soutěže, která se po vzoru mužských pohárů hraje ligovým systémem. Pokud by proti švýcarskému mistrovi neuspěly, propadly by se do 2. předkola Evropského poháru. V něm v minulé sezoně došly až do semifinále.

První předkolo Evropského poháru hraje Liberec, který se v ženských soutěžích UEFA představil poprvé v historii. Na půdě Sarajeva vedl Slovan už 3:0, bosenský tým se ale přiblížil na rozdíl jediné branky.

Třetí český zástupce v pohárové sezoně Slavia již vypadla poté, co v kvalifikačním miniturnaji neuspěla v boji o Ligu mistryň a následně ani o Evropský pohár.

Sparta Praha – Servette Ženeva 3:2 (2:1)

Branky: 9. Černá, 45.+1 Rancová, 68. Bartoňová – 14. Sobalová, 73. Hernándezová.
Sestava Sparty: Harantová – Bartoňová (90.+1 Daníčková), Pochmanová, Sonntagová, Retkesová – Stárová (80. Hansenová), Černá, Petryková – Khýrová, Rancová (61. Bergfordová), Ospecková (61. Elmoreová). Trenér: Steiner.

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