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Fotbal

Slávistky vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň proti Rangers


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalistky pražské Slavie zahájí kvalifikaci Ligy mistryň ve druhém předkole proti Rangers. Skotského soupeře pro zápas 5. srpna jim přidělil los. Sparta si díky vysokému klubovému koeficientu zajistila účast až ve třetím kvalifikačním kole.

Dalšími účastníky miniturnaje vedle českého vicemistra Slavie a Rangers jsou Ajax a Bröndby. Pražanky tři dny po duelu s týmem z Glasgow vyzvou podle výsledku buď ve finále o jediné postupové místo, nebo v utkání o třetí místo vítěze či poraženého z nizozemsko-dánského souboje.

Sparťanky dělí od postupu do ligové fáze jen jedno dvojutkání, los je bude zajímat až 11. srpna. Zápasy jsou na programu na přelomu srpna a září.

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