Fotbalistky Slavie si po další prohře hlavní fázi evropských pohárů nezahrají

Fotbalistky Slavie zakončily miniturnaj kvalifikace Ligy mistryň dalším velmi smolným výsledkem. V utkání o třetí místo podlehly Bröndby Kodaň po penaltovém rozstřelu a hlavní fázi pohárů si nezahrají.
Pražanky v 88. minutě dokázaly zásluhou střídající Terezy Szewieczkové srovnat na 1:1, v rozhodujícím rozstřelu ale neuspěly. Zatímco za dánský tým skórovalo všech pět hráček, za českého vicemistra zaváhala ve třetí sérii Isabella Briedeová.
Pro slávistky skončil turnaj obrovským zklamáním. Nejprve v semifinále prohrály po prodloužení s domácím týmem Glasgow Rangers a ztratily tím šanci na účast v prestižnější Lize mistryň. V sobotním zápase pak neúspěšně usilovaly o to, aby se dostaly aspoň do kvalifikace slabšího Evropského poháru.
Mistrovská Sparta si díky vysokému klubovému koeficientu zajistila přímou účast ve 3. kvalifikačním kole Ligy mistryň a od postupu do hlavní fáze ji dělí jen jedno dvojutkání. V kvalifikaci Evropského poháru se představí Slovan Liberec.