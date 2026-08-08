Fotbal

Fotbalistky Slavie si po další prohře hlavní fázi evropských pohárů nezahrají


8. 8. 2026|Zdroj: ČTK

Fotbalistky Slavie zakončily miniturnaj kvalifikace Ligy mistryň dalším velmi smolným výsledkem. V utkání o třetí místo podlehly Bröndby Kodaň po penaltovém rozstřelu a hlavní fázi pohárů si nezahrají.

Pražanky v 88. minutě dokázaly zásluhou střídající Terezy Szewieczkové srovnat na 1:1, v rozhodujícím rozstřelu ale neuspěly. Zatímco za dánský tým skórovalo všech pět hráček, za českého vicemistra zaváhala ve třetí sérii Isabella Briedeová.

Pro slávistky skončil turnaj obrovským zklamáním. Nejprve v semifinále prohrály po prodloužení s domácím týmem Glasgow Rangers a ztratily tím šanci na účast v prestižnější Lize mistryň. V sobotním zápase pak neúspěšně usilovaly o to, aby se dostaly aspoň do kvalifikace slabšího Evropského poháru.

Mistrovská Sparta si díky vysokému klubovému koeficientu zajistila přímou účast ve 3. kvalifikačním kole Ligy mistryň a od postupu do hlavní fáze ji dělí jen jedno dvojutkání. V kvalifikaci Evropského poháru se představí Slovan Liberec.

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