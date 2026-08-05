Fotbal

AKTUALIZUJEMESlávistky v předkole kvalifikace podlehly Rangers 1:2 a Liga mistryň pro ně zůstala zavřená


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Sestřih kvalifikace Ligy mistryň Slavia Praha – Rangers FC

Fotbalistky Slavie zahájily kvalifikaci Ligy mistryň ve druhém předkole proti Rangers, jimž v prodloužení podlehly 1:2. O postupové místo si Rangers zahrají s Ajaxem, Pražanky v sobotu vyzvou v utkání o třetí místo v miniturnaji Bröndby.

Čtěte také

Slávistky vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň proti Rangers

18. 6. 2026

Slávistky vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň proti Rangers
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.