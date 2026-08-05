Fotbalistky Slavie zahájily kvalifikaci Ligy mistryň ve druhém předkole proti Rangers, jimž v prodloužení podlehly 1:2. O postupové místo si Rangers zahrají s Ajaxem, Pražanky v sobotu vyzvou v utkání o třetí místo v miniturnaji Bröndby.
Fotbalistky Slavie zahájily kvalifikaci Ligy mistryň ve druhém předkole proti Rangers, jimž v prodloužení podlehly 1:2. O postupové místo si Rangers zahrají s Ajaxem, Pražanky v sobotu vyzvou v utkání o třetí místo v miniturnaji Bröndby.
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