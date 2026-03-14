V předposledním vystoupení základní várky 14 kol pohodlně zvítězily a zajistily si první místo před zápasy ve skupině o ligový titul. Fotbalistky Sparty přehrály ostravský Baník 4:0 a před Slavií, která má utkání 13. kola proti Brnu k dobru, vedou o osm bodů. Přímý přenos utkání Lokomotiva Brno – Slavia Praha sledujte na ČT sport Plus v neděli od 15:30.
Sparťanky měly duel proti Ostravankám zcela pod kontrolou. První poločas vyhrály 2:0 a soupeřky k ničemu nepustily. Na úvodní trefu aktivní Michaely Khýrové navázala deset minut před přestávkou kapitánka Eva Bartoňová.
Ve druhé půli se obraz hry příliš nezměnil. Baník marně odolával útočným kombinacím Pražanek, jejichž náskok navýšily znovu Khýrová a v 53. minutě také americká útočnice Hallie Bergfordová. Až poté ohrozila sparťanskou bránu Belgičanka Karina Kruková, ale Lisan Alkemadeovou neprostřelila.
„Myslím si, že celý zápas byl v naší režii, že jsme je do ničeho nepustily. Vytvořily jsme si spoustu šancí. Doufám, že jsme si góly nechaly na příští týden,“ poukázala dvougólová Khýrová na blížící se pražské derby se Slavií. „Připravíme se na to, tým je na to skvěle naladěný, takže si myslím, že to bude dobré,“ dodala k zásadnímu duelu v boji o titul v závěrečném kole.