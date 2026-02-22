Fotbalistky Slovanu Liberec si v nejvyšší domácí lize napravily bilanci, po dvou prohrách vyhrály v dohrávce 12. kola na hřišti Viktorie Plzeň 3:0. Plzeňanky se naopak nevymanily z bezbrankové letargie, gól nevstřelily už ve čtyřech zápasech a zůstávají v tabulce předposlední.
SESTŘIHLiberec prohloubil zmar Plzně, Viktorka je čtvrtý zápas bez vstřelené branky
Zápas rozehrály aktivněji hráčky Slovanu Liberec. Do první šance se v osmé minutě dostala devatenáctiletá Kateřina Vithová, ale skvělý zásah brankářky Natálie Žižkové uchránil Viktorku před prvním vstřeleným gólem.
Dobrou akci připravila ve 13. minutě Denisa Skálová, která posunula přihrávku Anně Šubrtové. Ta v podkluzu přihrála Nele Krejčířové, ta ovšem minula a téměř jasnou branku neproměnila. Liberec se mohl radovat až po polovině prvního poločasu. Skvělá kombinace Denisy Tenkrátové a Anny Šubrtové vyústila v přesnou křižnou přihrávku na zadní tyč, kam si nabíhala Denisa Skálová a otevřela skóre zápasu.
Ani plzeňské hráčky nebyly bez šance. Ve 37. minutě dostala míč na centr Natálie Navrátilová, ale branku přestřelila. Stav zápasu změnila hned v úvodní minutě druhého poločasu Anna Šubrtová, která si obešla brankářku Žižkovou, střelou z první zakončila do branky a zvýšila na 2:0 pro Liberec.
Žižková pak v 56. minutě udržela daný stav, když vychytala Michaelu Ferencovou. Viktorka byla celkově v zápasu mnohem aktivnější a vytvářela si více příležitostí. Do jedné takové se dostala i Radka Hlouchová v 87. minutě, ale rozhodčí odpískala ofsajd.
Přesto se Plzeň ještě dočkala třetího gólu. Ve druhé minutě nastaveného času skórovala po křižném pasu od Terezy Černé Aneta Surová, která si připsala první branku v sezoně. Liberec si tak po dvou prohrách v řadě připsal vítězství a v tabulce drží čtvrté místo s 21 body. Plzeň je nadále sedmá.