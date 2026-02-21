Dvanácté kolo nejvyšší domácí soutěže fotbalistek nabídlo i duel Slavie s FC Praha, favoritky zaváhání nepřipustily a zvítězily 6:0. Sparta po postupu do semifinále Evropského poháru triumfovala nad Lokomotivou Brno 5:0. Čtyřmi brankami zazářila Denisa Rancová. Zápas Baníku Ostrava se Slováckem byl kvůli počasí odložen.
Týmu FC Praha se proti Slavii v prvním poločase nepodařilo navázat na lepší výkon a projev z předchozího utkání. První branku zápasu vstřelila Diana Bartovičová, která překonala v 6. minutě gólmanku Sáru Vršatovou. Dvaatřicetiletá obránkyně tak oslavila svůj návrat na hřiště po delším zranění.
Favoritky pokračovaly v dalším tlaku a vytvářely si množství šancí. Druhý gól přidala Martina Šurnovská, zimní posila Američanka Isabella Briedeová se prosadila ve 32. minutě a zvyšovala na 3:0.
Vstup do druhého poločasu poznamenalo pro slávistky zranění nejlepší střelkyně ligy, která musela po ráně míče do obličeje střídat. Zlepšený výkon FC Praha přinesl největší šanci v utkání, kterou v 58. minutě neproměnila Jessika Vargová.
Poté už se ale znovu začaly prosazovat fotbalistky v bílém. Čtvrtý gól dala Tamara Morávková a o pět minut později proměnila penaltu za odpískanou ruku Kamila Dubcová. Skóre uzavřela na 6:0 Klára Cvrčková.
Na trávník se také v zápase vrátila po téměř roční pauze kvůli zranění Tereza Szewieczková. Odehrálav závěru utkání 14 minut a u poslední branky byla blízko ke skórování. Rychlejší byla její spoluhráčka Cvrčková, která zužitkovala rychlou otočku a následnou střelu.
FC Praha tak po dvanácti kolech zůstává na poslední příčce, slávistky jsou druhé za hlavním rivalem Spartou.
Střelou zpoza šestnáctky poslala Spartu do vedení Denisa Rancová v 6. minutě. Na 2:0 zvýšila na Strahově Kateřina Kotrčová, která využila dobré přihrávky za obranu Evy Bartoňové a lobem překonala gólmanku Sofii Valenčinovou. Druhý gól v utkání přidala Rancová ve 32. minutě.
Ve druhém poločase Victoria Havalecová našla centrem přesně hlavu hráčky s číslem 26, která zkompletovala hattrick. Tím však sedmnáctiletá fotbalistka ještě neskončila a v 63. minutě zvýšila na 5:0.
Ve zbytku hrací doby se ani jedna strana prosadit nedokázala a Sparta zvítězila rozdílem pěti branek a stále drží v tabulce první místo. Lokomotiva Brno je s osmi body šestá.
Průběžně pátý Baník Ostrava měl vyzvat na domácí půdě fotbalistky Slovácka, utkání ale bylo kvůli nepříznivému počasí odloženo. Poslední duel 12. kola mezi Viktorií Plzeň a libereckým Slovanem se uskuteční v neděli od 11 hodin, přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.
