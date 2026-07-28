Sparta nemá kádr na titul, Artis není jasný kandidát na přímý sestup, soudí trenér Levý

Trenéra Stanislava Levého překvapilo, jakým způsobem se fotbalisté Sparty v úvodu sezony prezentovali při porážce 1:3 v Brně se Zbrojovkou. Letenští podle něj zatím nemají kádr na zisk ligového titulu.
Zbrojovka se jako nováček vytáhla na jednoho z kandidátů titulu. „Čekal jsem, že by Sparta mohla mít problémy, že by v Brně nemusela vyhrát. Zbrojovka pro mě není klasický nováček s ohledem na to, kolik vedení investuje, navíc bylo vyprodáno. Překvapilo mě však, jakým slabým výkonem se Sparta s výjimkou úvodu druhé půle prezentovala. Druhý inkasovaný gól už ji úplně vykolejil z rytmu,“ uvedl osmašedesátiletý bývalý reprezentant a kouč se zkušenostmi z domácích i zahraničních klubů.
Problém vicemistra je podle něj hlubší. „Máme sice za sebou jen úvodní kolo, ale Sparta podle mě aktuálně nemá kádr na titul. Věřím, že stejně to vidí i vedení a bude se snažit přivést posily,“ řekl kouč.
Brněnští využili nováčkovské euforie. „Udělali si skvělou reklamu na další zápasy. Myslím, že Zbrojovka nebude mít v lize problémy. Na první šestku bych se neodvážil ji tipovat, ale na prostřední skupinu klidně,“ uvedl Levý.
Stejně jako Sparta, také Plzeň podlehla Liberci 1:3. „To mě hodně překvapilo. Ale když na střely na branku s Libercem prohrajete 1:10, není o čem mluvit. S Plzní v boji o titul počítám, ale musí tam být velké zklamání. Je hezké, že trenér Hyský vzal porážku na sebe, ale je otázka, jak dlouho bude mít vedení trpělivost. Viktoria musí naplno bodovat hned v dalším kole proti Zbrojovce, jinak v Plzni zavládne velká nervozita,“ řekl mistr ligy s Bohemians.
Slavia porazila Slovácko výrazně 5:1, přestože trenér Jindřich Trpišovský po mistrovství světa šetřil většinu reprezentantů a v základní jedenáctce je nahradil třemi mladými odchovanci. „Sestava mě překvapila. Trenér uznal, že to byl trochu risk, ale že si mladíci o místo řekli. Slavii nahrál naivní výkon Slovácka i některé verdikty rozhodčího Pechance. Když hráč jako poslední (Kolísek) stáhne unikajícího soupeře, je to podle mě červená karta. Netvrdím, že by pak Slavia nevyhrála, ale měla by to těžší. Nelíbily se mi ani další verdikty. Budu doufat, že se situace zlepší v dalších kolech,“ řekl Levý.
Obhájce titulu na startu sezony disponuje velmi silným a početným kádrem. Zůstal v něm i kanonýr Tomáš Chorý, o němž předseda představenstva Jaroslav Tvrdík po vyloučení v derby prohlásil, že už za Slavii nikdy nenastoupí. „Slavia si na velké zastupitelnosti a variabilitě sestavy zakládá. Zápasy pak mohou rozhodovat i hráči ze silné lavičky. Návrat Chorého se dal čekat. Rozhodl majitel (Pavel Tykač), od toho je ostatně majitelem. Šéf sportovního úseku se mu podrobil, ale pokud veřejně zastával jiné stanovisko, možná bych od něj čekal jinou reakci,“ uvedl kouč, který v Albánii dovedl k titulu Skënderbeu Korcë.
Druhý brněnský nováček Artis doma v premiéře podlehl Mladé Boleslavi 2:4. „Ofenziva měla z obou stran navrch. Nemyslím, že by byl Artis jasným kandidátem na přímý sestup. Mužstvo postupně doplňuje. Čekám, že dva tři další týmy budou mít podobné starosti.“
Z dalších zápasů trenéra zaujal úspěšný vstup pohárových zástupců Jablonce a Hradce Králové. „Je to pro ně před pohárovými odvetami povzbuzení. V Jablonci mě trochu zklamala Olomouc, má velké ambice. Ostrava vyhrála ve Zlíně, ale z toho bych zatím nic nevyvozoval. Minulou sezonu měl Baník tak špatnou, že horší snad ani mít nemůže,“ řekl Levý.