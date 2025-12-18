V rozdílných pozicích jdou od zápasů 6. kola ligové části Konferenční ligy fotbalové týmy Sparty a Olomouce. Pražané mají jaro v Evropě jisté a s Aberdeanem hrají už jen o místo v první osmičce tabulky, což znamená přímý postup do osmifinále. Sigma potřebuje k jistotě účasti v play-off získat s Lechem Poznaň aspoň bod. Oba zápasy na stadionech českých týmů začínají ve 21 hodin.
Sparta hraje v Konferenční lize o osmifinále, Sigma o přežití
Skotský celek přiletěl do Prahy už bez naděje na postup, zatímco Sparta v pěti zápasech ligové fáze prohrála jen jednou a s 10 body je v tabulce 36 týmů šestá.
Olomouc je v průběžné tabulce se sedmi body dvaadvacátá a při souhře dalších výsledků by mohla do jarních bojů projít i v případě porážky. Polský mistr je na tom před zápasem v Olomouci s body stejně, ale díky lepšímu skóre je dvacátý.
Sparta chce přímo do osmičky
Dánský kouč Brian Priske, který se zatím ze Spartou drží na druhém místě v tuzemské lize se ztrátou sedmi bodů na vedoucí Slavii, a i proto by si to rád kompenzoval přímým postupem do osmifinále v Konferenční lize. „Vítězství v Craiově nám dalo šanci zabojovat o přímý postup do osmifinále doma s Aberdeenem,“ řekl osmačtyřicetiletý kouč.
Skotský Aberdeen je jedním z pěti celků, který v ligové fázi ještě nezvítězil a je až třiatřicátý. „Všichni hráči do toho jdou naplno, někteří z nich dostanou šanci ukázat se ve čtvrtek v Praze. Máme široký kádr, chceme všechny udržet v provozní teplotě, protože je budeme potřebovat,“ prohlásil před zápasem švédský trenér Jimmy Thelin, který v minulé sezoně s Aberdeenem získal Skotský pohár.
Do Prahy se chystá velký počet skotských fanoušků. Sparta proto přistoupila k rozšíření sektoru pro hostující příznivce po společné diskusi klubů i představitelů bezpečnostních složek obou zemí.
Aberdeen, který hrál v Praze naposledy v roce 1911, je čtyřnásobným skotským mistrem a posledním týmem mimo kluby ze Celtiku Glasgow a Rangers, který vyhrál tamní ligu, a to v sezoně 1984/85. Jeho největším evropským úspěchem je triumf v už neexistujícím Poháru vítězů pohárů a Superpoháru UEFA v roce 1983 pod vedením legendárního trenéra Alexe Fergusona.
Olomouc i Lech potřebují bod
Sigma mohla mít postup jistý už před týdnem, jenže nečekaně podlehla na Gibraltaru tamnímu mistrovi Lincolnu Red Imps. „Ta promarněná příležitost nás strašně štve, mohli jsme mít klid. Ale pořád máme postup ve svých rukou,“ řekl po zápase trenér Tomáš Janotka.
A v neděli sebevědomí jeho týmu dostalo další ránu, když ve Zlíně schytal výprask 0:5. To pro Sigmu byla čtvrtá porážka za sebou, přičemž Hanáci dali jediný gól.
Janotka věří, že jeho tým se vzchopí a v posledním zápase roku naváže na úspěšný listopad. V cestě za postupem mu stojí polský mistr. Po podzimu je Poznaň v Ekstraklase osmá, ale na první Plock ztrácí jen čtyři body a navíc má zápas k dobru. Výmluvněji o jeho formě hovoří šňůra šesti soutěžních zápasů bez porážky, naposledy Lech remizoval před týdnem doma v Konferenční lize s bundesligovou Mohučí 1:1.
Předtím porazil vysoko vídeňský Rapid 4:1, pak podobně jako Olomouc zaváhal na Gibraltaru s Lincolnem rovněž 1:2 a v Madridu prohrál s Vallecanem 2:3. K sedmi bodům dospěl po výhře doma nad Lausanne 2:0 a remíze s Mohučí 1:1. K jistotě postupu mu stačí také bod.
Sigma hraje evropské poháry po sedmi letech a poprvé se probojovala do ligové či dříve skupinové fáze.