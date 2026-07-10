"Francouzský tým nemůže nic zastavit. Svět mu leží u nohou," oslavují média první semifinalisty

Domácí i zahraniční média velebí francouzské fotbalisty po čtvrtečním vítězství 2:0 nad Marokem a postupu do semifinále mistrovství světa. Výběr Didiera Deschampse zahrnuli žurnalisté řadou superlativů. V centru pozornosti jsou zejména střelci branek Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé.
Francouzský tisk je v euforii. „Náš tým nemůže nic zastavit. Svět mu leží u nohou. Dosažením semifinále mistrovství světa se Francouzi přibližují ke svému snu o třetím titulu. Stále potřebují vyhrát další dva zápasy – nejdůležitější z celé své fotbalové kariéry,“ napsal list Le Parisien.
„Nezastavitelní. Zpočátku neefektivní, pak napínaví: Francie poráží Maroko a postupuje do semifinále,“ vyzdvihl L'Équipe a v podobném duchu se přidal i list Le Figaro: „Trpělivost se vyplácí. Francie musela být ve čtvrtfinále ve Foxborough dlouho trpělivá a čekala až do hodiny, než tým konečně Maroko porazil díky duu Mbappé – Dembélé.“
Za poměrně snadný označil další francouzský postup mezi čtyři nejlepší týmy světa The Telegraph. „Téměř nebylo vidět napětí, tlak a vzrušení, které se obvykle spojují se čtvrtfinále mistrovství světa. Zápas spíše připomínal skupinovou fázi, formalitu, kterou je třeba splnit. Francie dokráčela k pohodlnému vítězství,“ napsal britský list.
Chvála médií směřovala především na střelce obou branek do marocké sítě Mbappého a Démbélého. „Kylian Mbappé je prostě nezastavitelný. Když je na hřišti v zápase mistrovství světa, můžete se vsadit, že pošle míč do sítě. Na tomto turnaji je to tak téměř vždycky,“ napsal Daily Mail.
Španělský deník AS si všiml nejen skvělé formy Francouzů, ale i klesající křivky výkonnosti Maročanů: „Mbappé a Dembélé zlomili odpor Maroka, týmu, který měl daleko do formy, kterou dosud na turnaji předváděl.“ A s nejvyšším stupněm pochvaly na adresu francouzských fotbalistů přišla italská Gazzetta dello Sport. „Francie je z jiné planety: Mbappé a Dembélé vyřadili Maroko z turnaje.“