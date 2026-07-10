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Fotbal

"Francouzský tým nemůže nic zastavit. Svět mu leží u nohou," oslavují média první semifinalisty


10. 7. 2026Aktualizovánopřed 58 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Sestřih utkání Francie – Maroko
Zdroj: ČT sport

Domácí i zahraniční média velebí francouzské fotbalisty po čtvrtečním vítězství 2:0 nad Marokem a postupu do semifinále mistrovství světa. Výběr Didiera Deschampse zahrnuli žurnalisté řadou superlativů. V centru pozornosti jsou zejména střelci branek Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé.

Francouzský tisk je v euforii. „Náš tým nemůže nic zastavit. Svět mu leží u nohou. Dosažením semifinále mistrovství světa se Francouzi přibližují ke svému snu o třetím titulu. Stále potřebují vyhrát další dva zápasy – nejdůležitější z celé své fotbalové kariéry,“ napsal list Le Parisien.

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Mbappé se vykoupil z penaltového selhání
Zdroj: ČT sport

„Nezastavitelní. Zpočátku neefektivní, pak napínaví: Francie poráží Maroko a postupuje do semifinále,“ vyzdvihl L'Équipe a v podobném duchu se přidal i list Le Figaro: „Trpělivost se vyplácí. Francie musela být ve čtvrtfinále ve Foxborough dlouho trpělivá a čekala až do hodiny, než tým konečně Maroko porazil díky duu Mbappé – Dembélé.“

Statistiky utkání Francie – Maroko
Zdroj: Opta / ČT sport

Za poměrně snadný označil další francouzský postup mezi čtyři nejlepší týmy světa The Telegraph. „Téměř nebylo vidět napětí, tlak a vzrušení, které se obvykle spojují se čtvrtfinále mistrovství světa. Zápas spíše připomínal skupinovou fázi, formalitu, kterou je třeba splnit. Francie dokráčela k pohodlnému vítězství,“ napsal britský list.

Chvála médií směřovala především na střelce obou branek do marocké sítě Mbappého a Démbélého. „Kylian Mbappé je prostě nezastavitelný. Když je na hřišti v zápase mistrovství světa, můžete se vsadit, že pošle míč do sítě. Na tomto turnaji je to tak téměř vždycky,“ napsal Daily Mail.

Momentum utkání Francie – Maroko
Zdroj: Opta / ČT sport

Španělský deník AS si všiml nejen skvělé formy Francouzů, ale i klesající křivky výkonnosti Maročanů: „Mbappé a Dembélé zlomili odpor Maroka, týmu, který měl daleko do formy, kterou dosud na turnaji předváděl.“ A s nejvyšším stupněm pochvaly na adresu francouzských fotbalistů přišla italská Gazzetta dello Sport. „Francie je z jiné planety: Mbappé a Dembélé vyřadili Maroko z turnaje.“

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Ohlasy Deschampse a Mbappého po čtvrtfinále s Marokem
Zdroj: ČT sport

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