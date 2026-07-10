Vyzraje Belgie na Španělsko? Na výhru čeká už čtyřicet let

Druhé čtvrtfinále mistrovství světa obstarají tradiční evropští zástupci. Španělé jako poslední šampioni starého kontinentu jsou považováni za favorita duelu také proto, že s Belgičany nepoznali hořkost porážky už čtyřicet let. Vítězové narazí v semifinále na Francii, která porazila Maroko 2:0.
Belgii čeká neoblíbený soupeř, s nímž z posledních osmi vzájemných duelů uhrála jedinou remízu. V tomto století vyhráli Španělé všech pět soubojů s celkovým skóre 13:1. Naposledy rudí ďáblové uspěli ve čtvrtfinále MS 1986 po penaltovém rozstřelu.
Belgičané v úvodním kole vyřazovací fáze po velkém obratu zdolali v prodloužení 3:2 Senegal. V dalším zápase přesvědčivě porazili 4:1 domácí USA, a to i bez největší hvězdy týmu Kevina de Bruyneho. Zkušený ofenzivní záložník proseděl celé utkání na lavičce, na hřiště se nedostal ani po vážném zranění jiného středopolaře Amadoua Onany, jenž má přetržený přední zkřížený vaz a na turnaji dohrál.
„Vysvětlení je jednoduché, Kevina jsme tentokrát nepotřebovali. Dávali jsme góly a drželi příznivý stav,“ podotkl trenér Rudi Garcia. „Jsme rádi, že jsme se dostali do čtvrtfinále. Ale tím to pro nás nekončí, chceme vyřadit i Španělsko,“ přidal francouzský kouč.
Španělé si poradili 3:0 s Rakouskem a následně zvládli 1:0 pyrenejské derby proti Portugalsku, v nastavení rozhodl střídající Mikel Merino. Výběr La Roja na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku stále neinkasoval.
Ze statistického pohledu půjde o duel dvou ze tří nejčastěji střílejících týmů. Belgie je v tom vůbec nejpilnější, když vyslala už 107 střel, Španělsko je za Kolumbií (94) třetí s 93 pokusy. Nejvíce přihrávek má na kontě španělský záložník Rodri (526). Dosud největším „maratoncem“ je belgický záložník Youri Tielemans, který na šampionátu zdolal vzdálenost už téměř 62 kilometrů.
„Proti Portugalsku jsme předvedli vyzrálý výkon. Hodně nám pomohli i hráči z lavičky,“ připomněl trenér Luis de la Fuente střelce branky. „Teď už si vážně nemůžeme vybírat, s kým budeme hrát v dalším kole. Chceme bojovat až do konce a ukázat své kvality, pak můžeme uspět,“ doplnil.
Španělsko bylo v semifinále pouze jednou, v roce 2010 celý šampionát vyhrálo. Belgie se kromě roku 1986 dostala mezi čtyři nejlepší týmy ještě před osmi lety, kdy brala bronzové medaile.