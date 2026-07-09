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Fotbal

Mbappé nedal penaltu, pak ale poslal Francii do dalšího semifinále


9. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Fotbalové mistrovství světa vstupuje do čtvrtfinálové fáze. Francie postoupila potřetí za sebou do bojů o medaile, když stejně jako před čtyřmi roky v Kataru porazila Maroko 2:0. Francouzi si vypracovali příležitost ke skórování až po necelé půl hodině, faulovaný Mbappé ale následně penaltu neproměnil. V 60. minutě to ale útočná hvězda Les Bleus napravila krásným obstřelem a záhy přidal druhou branku Dembélé.


Nahrávám video
Moment utkání: Mizerně kopnutá penalta Mbappého
Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Mbappé se vykoupil z penaltového selhání
Zdroj: ČT sport


Francie – Maroko 2:0 (0:0)

Branky: 60. Mbappé, 66. Dembélé. Rozhodčí: Tello - Belatti, Chade - Mastrangelo (video, všichni Arg.). ŽK: Diop (Maroko). Diváci: 63 811.

Francie: Maignan – Koundé (87. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne – Koné (71. Zaire-Emery), Rabiot – Dembélé, Olise, Doué (77. Barcola) – Mbappé (77. Mateta). Trenér: Deschamps.

Maroko: Bounou – Hakimi, Diop, Mazraoui, Salá-Addín (74. Vahdí) – Búaddí (62. Amrabat), Ajnáví – Díaz (74. Jasín), Únahí, Channús (62. Rahimí) – Talbí (85. Sbáí). Trenér: Vahbí.

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