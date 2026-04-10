Součkův West Ham deklasoval Krejčího Wolverhampton 4:0

Souboj českých reprezentantů v předehrávce anglické fotbalové ligy vyzněl jednoznačně pro Tomáše Součka, jehož West Ham rozdrtil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 4:0.
Domácí tým se díky tomu před víkendovým programem 32. kola posunul mimo sestupové pozice o dva body před Tottenham, který čeká zápas v neděli.
Wolverhampton pomalu míří do druhé ligy, šest kol před koncem má na dně tabulky ztrátu na nesestupové pozice 15 bodů.
Výhru londýnského týmu zařídili Řek Konstantinos Mavropanos a Argentinec Taty Castellanos. Oba skórovali dvakrát, Castellanos ve druhém poločase v rozmezí dvou minut zvýšil na 3:0.