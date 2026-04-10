Fotbal

Součkův West Ham deklasoval Krejčího Wolverhampton 4:0


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Souboj českých reprezentantů v předehrávce anglické fotbalové ligy vyzněl jednoznačně pro Tomáše Součka, jehož West Ham rozdrtil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 4:0.

Domácí tým se díky tomu před víkendovým programem 32. kola posunul mimo sestupové pozice o dva body před Tottenham, který čeká zápas v neděli.

Wolverhampton pomalu míří do druhé ligy, šest kol před koncem má na dně tabulky ztrátu na nesestupové pozice 15 bodů.

Výhru londýnského týmu zařídili Řek Konstantinos Mavropanos a Argentinec Taty Castellanos. Oba skórovali dvakrát, Castellanos ve druhém poločase v rozmezí dvou minut zvýšil na 3:0.

Čtěte také

Tottenham opět mění trenéra, Tudor vydržel jen sedm zápasů

Aston Villa zabrala, odnesl to West Ham, Newcastle kouzlo Sunderlandu nezlomil

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.