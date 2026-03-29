Fotbal

Tottenham opět mění trenéra, Tudor vydržel jen sedm zápasů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Sedm a dost. Jen tolik zápasů vedl fotbalisty Tottenhamu jako hlavní kouč trenér Igor Tudor a byl z funkce odvolán. Sedmačtyřicetiletý chorvatský trenér s týmem vyhrál jen jeden zápas, v odvetě s Atléticem Madrid 3:2 v osmifinále Ligy mistrů, která však na postup nestačila, a v Premier League uhrál remízu 1:1 v Liverpoolu.

Tudor vedl v Tottenhamu i gólmana Antonína Kinského, kterého po téměř čtyřměsíční herní pauze poslal do úvodního osmifinále Ligy mistrů na stadionu Atlética Madrid. Český brankář po chybách inkasoval rychle tři góly a Tudor ho v 17. minutě vystřídal. Anglický tým nakonec prohrál 2:5 a navzdory vítězství 3:2 v Londýnské odvetě ze soutěže vypadl.

Fotbal fokus podcast: Případ Kinský. Má po hororu zničenou kariéru?
Zdroj: ČT sport

V anglické lize jsou Spurs sedm kol před koncem na 17. místě jen bod nad sestupovým pásmem.

Tudor přišel do Tottenhamu v polovině února jako náhrada za odvolaného Dána Thomase Franka a podepsal smlouvu do konce sezony. Předtím vedl Juventus, kde skončil v říjnu. Za sebou má i angažmá v Laziu Řím, Marseille nebo Galatasarayi Istanbul.

