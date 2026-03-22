Aston Villa zabrala, odnesl to West Ham, Newcastle kouzlo Sunderlandu nezlomil

Po čtyřech ztrátách zabrali naplno fotbalisté Aston Villy a ve 31. kole anglické ligy porazili West Ham 2:0. Tomáš Souček za poražené odehrál 83 minut. Nottingham v záchranářském duelu jasně přehrál Tottenham 3:0. Newcastle doma prohrál se Sunderlandem 1:2 gólem v závěru utkání.
Aston Villa otevřela skóre po čtvrthodině hry. McGinn byl na konci signálu po přímém kopu a umístěnou střelou zpoza vápna překonal brankáře Hermansena. „Villans“ nadále diktovali tempo hry a v 68. minutě definitivně rozhodli o vítězství gólem Ollieho Watkinse, jenž využil Hermansenova nejistého zákroku a doklepl míč do odkryté branky.
Svěřenci Unaie Emeryho mají na čtvrtém místě pětibodový náskok před pátým Liverpoolem, na vedoucí Arsenal ztrácejí 16 bodů. West Ham nadále bojuje o záchranu, na prvním sestupovém 18. místě ztrácí na Tottenham, který prohrál s nyní šestnáctým Nottinghamem 0:3, jeden bod.
„Spurs“ přitom byli v první půli lepším týmem, ale jedinou velkou gólovou šanci Richarlison promarnil. Těsně před koncem prvního poločasu pak domácí bezzubost potrestal Igor Jesus, jenž se trefil hlavou po rohovém kopu Neca Williamse.
Po hodině hry skóroval Gibbs-White a definitivně rozhodl o osudu zápasu. V závěru pak střídající Awoniyi přidal gól z bezprostřední blízkosti, což přimělo fanoušky Tottenhamu k hromadnému odchodu ze stadionu.
Domácí tým přitom do utkání vstoupil daleko lépe a po chybě obránce O'Niena v rozehrávce vedl už od desáté minuty zásluhou Gordona. Vedení mohl Newcastle i navýšit, ale hlavička Botmana skončila na levé tyči Ellborgovy branky a hosté po přestávce vyrovnali gólem Talbího.
Newcastlu potom v 75. minutě rozhodčí neuznali branku Thiawa kvůli faulu. Poslední slovo tak měl sunderlandský útočník Brian Brobbey, který si v 90. minutě našel místo v malém vápně a nadvakrát zužitkoval Le Féeův střílený centr.
Straky v Premier League ve vzájemných zápasech nedokázaly zvítězit už v jedenácti utkáních a více než 14 let. Naposledy se jim to povedlo v srpnu 2011, poslední domácí triumf je ještě téměř o rok starší. Sunderland se posunul o bod před Newcastle na 11. místo.
Výsledky 31. kola anglické ligy
Newcastle – Sunderland 1:2 (10. Gordon – 57. Talbí, 90. Brobbey), Aston Villa – West Ham 2:0 (15. McGinn, 68. Watkins), Tottenham – Nottingham 0:3 (45. Igor Jesus, 62. Gibbs-White, 87. Awoniyi), Bournemouth – Manchester United 2:2 (67. Christie, 80. Kroupi z pen. – 61. B. Fernandes z pen., 71. vlastní Hill), Brighton – Liverpool 2:1 (14. a 56. Welbeck – 30. Kerkez), Fulham – Burnley 3:1 (67. King, 73. Wilson, 90.+5 Jiménez z pen. – 60. Flemming), Everton – Chelsea 3:0 (33. a 62. Beto, 76. Ndiaye), Leeds – Brentford 0:0.