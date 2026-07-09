Souboj kanonýrů na dálku pokračuje. První je na řadě Mbappé

Před startem čtvrtfinále mistrovství světa přituhuje také v tabulce střelců. V čele je Lionel Messi, za zády má duo Erling Haaland a Kylian Mbappé. Posledně jmenovaný bude mít první příležitost svoje konto vylepšit. Přímý přenos utkání Francie – Maroko s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 21:15, od 22:00 můžete na ČT sport Plus současně sledovat speciální streamy včetně statistického přehledu a multiview.
Francie celkem hladce prošla až do čtvrtfinále i díky sedmi gólům svého kapitána. Mbappé se dvakrát trefil proti Senegalu, Iráku i Švédsku, naposledy zařídil jedinou brankou utkání postup přes nepříjemnou Paraguay. Neskóroval pouze proti Norsku, v zápase si ale připsal dvě asistence na dva ze tří zásahů Ousmaneho Dembélého.
Na sedmi trefách je i Haaland. Také norský kanonýr zvládl tři dvougólové zápasy – proti Iráku, Senegalu i posledně s Brazílií. Jednou skóroval do sítě Pobřeží slonoviny, do souboje s Francií o prvenství ve skupině nezasáhl.
Haaland v osmifinále proti kanárkům vytěžil z minima maximum, když se v zápase pouze třicetkrát potkal s míčem. Stihl však čtyřikrát vystřelit, z toho třikrát na bránu a v rozmezí 79. a 90. minuty zaznamenal dva góly. A nasměroval tak Seveřany do nejlepší osmičky turnaje.
Na vedoucí pozici je Messi s osmi zářezy. Argentinský kapitán jich mohl mít už deset, ale na turnaji neproměnil dva pokutové kopy, když ve skupině selhal proti Rakousku a ve vyřazovací fázi posledně proti Egyptu. Jihoameričanům to ale nakonec nevadilo, také proto, že jejich klíčový hráč si penaltové zaváhání vynahradil bilancí 1+1. Na turnaji se navíc prosadil v každém utkání, s Rakouskem dal nakonec dva góly a na úvod šampionátu stihl proti Alžírsku dokonce hattrick. Navýší konto proti Švýcarsku?
Za prvním triem už je Harry Kane. Střelec Bayernu Mnichov táhne Anglii, zatím nasázel šest branek. Neradoval se jen proti Ghaně, dvakrát mířil přesně do sítě Chorvatska a Konga, jednou se prosadil proti Panamě a v osmifinále také proti domácímu Mexiku. V dalším kole Albion změří síly s Norskem, takže jeden z kanonýrů ze soutěže o korunu krále střelců ve čtvrtfinále určitě vypadne.
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