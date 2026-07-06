Bellingham, Kane i Tuchel ocenili týmového ducha Anglie, zazněla i kritika rozhodčích

Vítěznou mentalitu a týmový výkon Anglie v zápase s Mexikem a efektivitu týmu, který dohrával v deseti, ocenili shodně jak autoři gólů Jude Bellingham a Harry Kane, tak i trenér Thomas Tuchel. Kane s Tuchelem kritizovali také výkon rozhodčích, podle Tuchela nejsou sudí na dostatečné úrovni.
Atmosféra na stadionu byla podle Bellinghama nejlepší, jakou kdy na mezinárodní scéně zažil jako soupeř
Záložník Bellingham dal dva góly v rozpětí 98 sekund a na druhé straně zabránil téměř jisté soupeřově brance. Měl důvod k oslavám, když převzal cenu pro nejlepšího hráče osmifinálového zápasu mistrovství světa s Mexikem. Třiadvacetiletý fotbalista má na účtu už čtyři zásahy a spolu s šestigólovým Harrym Kanem největší podíl na úspěšném tažení týmu z kolébky fotbalu.
„Dám si dalšího panáka a napíšu šéfům, že zítra nepřijdu do práce,“ vtipkoval po výhře 3:2. Když měl zhodnotil zápas, přiznal, že neví, co by měl víc vyzdvihnout. „Je těžké to všechno shrnout. Způsob, jakým jsme v deseti bránili vlastní pokutové území, a zároveň naše efektivita v tom soupeřově,“ poukázal na to, že z pěti střel na mexickou branku skončily tři v síti.
A také ocenil vítěznou mentalitu týmu. „V minulosti, když jsem zápasy sledoval jako fanoušek nebo jako dítě, by se Anglie v takových vypjatých chvílích pravděpodobně sesypala. Ale my jsme drželi při sobě až do poslední sekundy. Hráči v základní sestavě i ti, kteří přišli z lavičky – všichni dřeli až do úmoru a odevzdali na hřišti maximum,“ řekl v rozhovoru pro BBC.
Pochvaloval si atmosféru na Aztéckém stadionu. „Byla zdaleka nejlepší, jakou jsem kdy na mezinárodní scéně zažil jako soupeř. Tahle země je po fotbalové stránce úžasná. Přivítání po výstupu z letadla bylo sice nepřátelské, ale bylo krásné vidět, jakou vášeň dokáže národ pro svůj tým mít,“ řekl hráč, který by měl být z Realu Madrid na bouřlivé publikum zvyklý.
Po vítězném zápase byl na rozdíl od trenéra Thomase Tuchela a kapitána Harryho Kanea k rozhodčím shovívavý. „Tak už to chodí a oni jsou jen lidé. A my jsme sami udělali mnohem víc chyb než oni. Ale nevadí, když jsme nakonec postoupili,“ řekl Bellingham a nekritizoval ani spornou penaltu.
Vrátil se i k okamžiku, kdy těsně před přestávkou uhasil požár v obraně a zabránil Mexičanům ve vyrovnání. „Utkání bylo v té době otevřené. Měl jsem pocit, že se stadion snad zřítí. Takže to byl pravděpodobně důležitý zákrok, možná stejně důležitý jako ty dva góly,“ řekl Bellingham a skromně dodal: „Tohle vítězství je mnohem víc než jen moje zásluha. Patří hráčům, kteří naskočili do hry, i fanouškům, kteří vážili cestu do Mexika, často náročnou a hrazenou z těžce vydělaných peněz. Je to úspěch celé země.“
Prý si umí představit, co se teď děje v anglických barech. „Je to tam určitě velká divočina. Jsem šťastný, že mohu fanouškům dopřát večery, jako je tento, ze kterých se budou těšit ještě dlouhá léta,“ řekl Bellingham. Další báječný zážitek by rád fanouškům servíroval v sobotu, kdy se od 23:00 SELČ jeho tým postaví Norsku. A bude doufat, že to dopadne lépe než před čtyřmi lety, kdy musel v Kataru spolknout čtvrtfinálovou prohru s Francií.
Tuchel a Kane: Šílený zápas, rozhodčí byli proti nám
Bláznivý, šílený zápas, hodnotili Tuchel i kapitán a střelec postupové branky Kane. Oba ocenili, jak se jejich tým vyrovnal s těžkými podmínkami, kritickými situacemi i se sporným výrokem rozhodčích při penaltě.
Německý trenér Tuchel si pochvaloval především vítěznou mentalitu týmu. „Jsem na mužstvo hrdý. Když jde do tuhého, nikdy se nevzdává a nikdy neztrácí víru,“ řekl kouč, který si na ostrovech udělal jméno, když s londýnskou Chelsea v roce 2021 vyhrál Ligu mistrů.
Během utkání své svěřence neustále pobízel od postranní čáry, nejspíš ani minutu nestrávil vsedě na lavičce a několikrát musel reagovat na nepříznivý vývoj. „Ve chvílích, kdy se zdálo, že chytáme správný rytmus, přišly komplikace,“ poznamenal a měl na mysli první kontaktní gól, vyloučení Jarella Quansaha i mexickou penaltu na 3:2. „Potřebovali jsme ze sebe vydat úplně všechno, každý z nás. Tohle je Azteca, tohle je Mexiko, bláznivý zápas. Musíme to vstřebat a teď pokračovat dál na plný plyn,“ ocenil atmosféru v kotli Aztéckého stadionu.
Pak si vzal na paškál rozhodčí hlavně kvůli penaltě nařízené za Kaneův pokus odkopnout míč. „Rozhodčí ani neodpískal faul a VAR to změnil na penaltu. To byla zjevná chyba. Tři lidi u videa z Jižní Ameriky? Rozhodčí tady nejsou na dostatečné úrovni,“ naznačil, co se mu nelíbilo.
Podobně hovořil i Kane, který k postupu přispěl proměněnou penaltou a gólovou asistencí.„Byl to šílený zápas, v němž šlo všechno proti nám, ale my si našli cestu. Nemůžu ani mluvit, jak jsem teď zpíval s fanoušky“ chraptěl v prvním pozápasovém rozhovoru pro BBC.
Vrátil se i k penaltě, kterou zavinil. „Myslel jsem, že jsem se k míči dostal první, byl to jeden z těch dnů, kdy jde rozhodčí hodně proti vám, ale nakonec to nevadilo,“ řekl Kane. Za protesty si po nařízeném pokutovém kopu vykoledoval žlutou kartu.
Angličané postup slavili tak divoce, až náhradník Jordan Henderson upadl přes reklamní panely a skončil na nosítkách s kyslíkovou maskou, což může být pro anglickou defenzívu další komplikace. „Má zraněnou ruku, je to dost vážné,“ posteskl si Tuchel s výhledem na čtvrtfinále s Norskem. V něm mu bude v obraně chybět vyloučený Jarell Quansah a Reece James stále ještě nedoléčil svalové zranění.
Útočník Anthony Gordon přiznal, že hlavně prvních dvacet minut dělala Anglii potíže nadmořská výška. A pak si v oslabení musel sáhnout až na dno sil. „Když jsme přišli o vyloučeného hráče, věděl jsem, že toho musím naběhat víc než kdy dřív. Tohle člověk zažije možná jednou za život,“ řekl Gordon.
Vítězům se dostalo pochvaly i od Alana Shearera, podle nějž to byl nejlepší zápas Angličanů na turnaji. „Na takovou Anglii jsme čekali. Zatím měla na kontě jen ten jeden povedený poločas proti Chorvatsku. Ale dnes se hráči skvěli vypořádali se všemi překážkami, včetně nadmořské výšky. Byl to mimořádný výkon, který je může posunout dál a dodat jim víru, že na tomto turnaji mohou ještě něčeho velkého dosáhnout,“ řekl někdejší skvělý útočník a komentátor BBC.