Messi „průvodcem úžasné party“. Po historickém obratu tekly slzy proudem

Argentinci v osmifinále proti Egyptu předvedli jeden z největších obratů v historii světových šampionátů, když během závěrečné čtvrthodiny nejen smazali dvoubrankovou ztrátu, ale ještě stihli dát postupový třetí gól. Lionel Messi po závěrečném hvizdu znovu létal nad hlavami svých šťastných spoluhráčů a pak se rozplakal. Slzy dojetí těžko zadržoval i trenér vítězů Lionel Scaloni.
Argentinský kouč po třetím gólu svého celku jen zahalil obličej v dlaních. Takových momentů se v životě mnoho nepřihodí. První pozápasový rozhovor pak ani nedokázal dokončit.
„Nemůžu pokračovat. Omlouvám se. Je toho na mě moc. Úžasná parta hráčů,“ řekl jen, než se před kamerami rozloučil.
Později se přece jen vrátil k hodnocení zápasu. „Na slzy došlo i v šatně, já často podléhám emocím. Kluci se mi smáli, ale mně je to jedno,“ řekl už klidnějším hlasem. Ani za stavu 0:2 prý neztrácel naději.
„Pořád jsem cítil, že máme navrch. Nehledě na výsledek si nemyslím, že by tým hrál špatně. Měli jsme šance,“ připomněl převahu svého týmu, který na střely na branku vyhrál 7:2.
Dodal, že viděl výrazné zlepšení ve srovnání se zápasem s Kapverdami, přestože výsledek byl stejný. „Minule to bylo horší. To jsme měli opravdu namále. Dnes jsme hráli úplně jiný fotbal a já měl pocit, že dříve či později zápas otočíme. Ať už se stane cokoli, tento tým nikdy nepřestává věřit, ani když jde všechno proti němu,“ dodal Scaloni.
Ani Messi, který byl znovu vyhlášen hráčem zápasu, se moc nerozpovídal. „Trpěli jsme, ale tahle parta se nikdy nevzdává – bojuje až do úplného konce. Jsem rád, že fanoušci teď mohou slavit,“ řekl fotbalista, který na turnaji překonává jeden rekord za druhým.
Aktéři vítězné bitvy se v mixzóně shodli, že právě jejich kapitán měl na obratu rozhodující podíl. Jeho parťák z útoku Julián Álvarez nešetřil chválou.
„Upřímně, už snad ani nejsou slova, kterými by se dal popsat. Nejlepší fotbalista na světě, v celé historii. Snažíme se mu pomáhat a také mu děkujeme za to, co pro nás dělá, jak vysokou laťku nastavuje na trénincích,“ řekl Álvarez.
„Leo je naším průvodcem a my pro něj dál budeme odevzdávat všechno. Viděl jsem ho dnes na konci dojatého. Zasloužil si to užít,“ dodal Lautaro Martínez, který připravil třetí gól.
Enzo Fernández, autor postupové branky, která byla podle webu FIFA 3000. gólem v historii MS, ocenil celý tým.
„Je to úžasná parta. Od Kataru uplynuly čtyři roky a my si užíváme další mistrovství světa. A chceme ho znovu vyhrát. Díky bohu, že mohu být znovu u toho,“ řekl jeden ze sedmnácti hráčů současného kádru, kteří už mají doma zlato.