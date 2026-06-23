Messi, Mbappé, Haaland, nebo někdo jiný? Souboj o Zlatou kopačku bude nebývale napínavý

Světový šampionát sliboval před startem hvězdné války kanonýrů. A očekávaná jména zatím v úvodu turnaje obstála. Další program navíc slibuje zřejmě nejzajímavější honbu za králem střelců mistrovství světa za poslední dobu.
Po dalších dvougólových představeních tria Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland v dvanáctém hracím dni šampionátu se zdá, že právě někdo z této trojice by mohl vyjít jako vítěz Zlaté kopačky.
Pondělní večer na turnaji odstartoval Messi dvěma zásahy do sítě Rakouska a zlepšil se už na pět branek. Kapitán Argentiny by býval dosáhl i na hattrick, jenže ještě za bezbrankového stavu neproměnil penaltu. Mrzet ho to ale příliš nemuselo, neboť díky dvěma gólům se osamostatnil s celkovými 18 zásahy v čele historického pořadí střelců na mistrovství světa, když odsunul Němce Miroslava Kloseho na druhé místo.
„Tu penaltu jsem kopnul špatně. Nebyl jsem rozhodnutý a hlavou mi proletělo několik věcí najednou. Ale naštěstí padly další góly. Je mi ctí rozdávat radost tolika lidem. Už před turnajem jsme slíbili, že se budeme snažit nejen vyhrávat, ale vždycky dát ještě o gól navíc, nikdy nepolevit. A právě to děláme pro lidi,“ prohlásil po památném utkání Messi.
Na Messiho nejprve navázal Mbappé, jehož další dvě trefy rozdělila v utkání Francie s Irákem bouřka. Po vynucené delší přestávce se však i kapitán Les Bleus dočkal ve stém zápasu za reprezentaci druhého dvougólového večera na turnaji a s 16 zářezy se v historické tabulce dotáhl na Kloseho.
Čtyři góly na šampionátu má na svém kontě i největší hvězda Norska Haaland. Ten se dvakrát prosadil také proti Senegalu, když skóroval v rozmezí 48. a 58. minuty zápasu. A potvrdil, že při své výšce 195 centimetrů nemá problém zakončovat oběma nohama i v těžkých pozicích, jako tomu bylo u nakonec vítězné trefy.
Haaland navíc prokázal skvělou reprezentační formu, neboť si v každém z posledních dvanácti mezistátních zápasů připsal aspoň jeden gól. Už v kvalifikační skupině, v níž za sebou Norové nechali favorizovanou Itálii, ohromil statistikou osmi duelů a 16 branek.
Pikantní na gólových dostizích navíc bude vzájemný duel Haalanda s Mbappém na závěr skupinové fáze v utkání mezi Norskem a Francií v pátek 26. června od 21:00 v přímém přenosu na ČT sport a ČT sport Plus.
Překvapí Undav?
Předpokladem všech tří kanonýrů směrem k prvenství v tabulce střelců je – kromě hráčských kvalit – potenciálně co nejdelší cesta šampionátem. Tady by mohli mít Messi s Mbappém přece jen navrch, neboť Argentina poslední turnaj vyhrála a Francie letos útočí na třetí finálovou účast v řadě.
V tomto ohledu by mohl do celkového pořadí ještě výrazně promluvit čtvrtý vzadu – pravděpodobně Deniz Undav, jenž se prosadil už třikrát, přestože stihl dohromady odehrát jen 56 minut a zatím nemá místo v základní jedenáctce Německa.
Při pohledu na světové šampionáty od roku 2006 se tak dá očekávat, že nás čeká pravděpodobně nejnapínavější a zároveň gólově nejbohatší závod o korunu střelců.
V roce 2006 vyhrál Klose s pěti góly, druhý Hernán Crespo z Argentiny i třetí Brazilec Ronaldo měli po třech. V roce 2010 triumfoval Kloseho krajan Thomas Müller také s pěti brankami díky menšímu počtu zápasů, než měli Španěl David Villa s Wesleym Sneijderem z Nizozemska.
Rok 2014 nabídl těsné pořadí: první skončil James Rodríguez z Kolumbie (6 gólů), druhý Němec Müller (5) a třetí Brazilec Neymar (4). Před osmi lety se radoval Harry Kane z Anglie (6) před Antoinem Griezmannem z Francie (4) a Romelem Lukakem z Belgie (4). A posledně bral Zlatou kopačku Mbappé (8), pro nějž to však byla jen slabá náplast za finálovou porážku, před druhým Messim (7) a Francouzem Olivierem Giroudem (4).