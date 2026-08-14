Bývalý slávistický talent míří na Letnou, na hostování přichází Jurásek

Jde sice v uvozovkách jen o hostování, ale i tak hodně třaskavé. Bývalý hráč Slavie, Matěj Jurásek, míří do Sparty na roční hostování s opcí. Dvaadvacetiletý křídelník přichází z druholigového Norwiche a na Letné by měl nahradit nedávného kapitána a hlavní hvězdu Sparty Lukáše Haraslína, který před několik dny přestoupil do Saudské Arábie.
Karvinský odchovanec přestoupil do anglického týmu ze Slavie loni v lednu za sedm milionů eur (přibližně 170 milionů korun). Za Norwich odehrál 21 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí, velkou část angažmá ho brzdila zranění.
„Matěje velmi dobře známe a byli jsme s ním v kontaktu už v předchozích přestupových obdobích. Ve svých 22 letech má spoustu zkušeností včetně reprezentace a Norwiche. Počítali jsme s tím, že pokud bude odcházet Lukáš Haraslín, může být hráčem, který díky své typologii a schopnosti v situacích 1 na 1 do našeho stylu okamžitě zapadne,“ říká sportovní ředitel letenských Tomáš Rosický.
„Nebojí se na sebe převzít zodpovědnost v poslední třetině hřiště, kde je nepředvídatelný, a umí zároveň měnit tempo hry. Stejně jako Adamu Karabcovi mu navzdory menšímu vytížení pomohlo zahraniční angažmá. Vyspěl v něm herně i fyzicky. Věříme, že je to hráč, který bude dále růst a pomůže nám vyhrávat,“ dodává sportovní ředitel ACS.
Jurásek si v české lize připsal 69 startů s bilancí 12 branek a 10 asistencí. Se Slavií vybojoval dva tituly a jeden domácí pohár. Za českou reprezentaci odehrál čtyři zápasy, předloni si vysloužil místo v kádru na mistrovství Evropy v Německu. Právě na Euru oblékl dres národního týmu naposledy.