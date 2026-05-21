Sochůrek: Kdybych se dostal na mistrovství světa, byl by to splněný sen

Záložník Hugo Sochůrek neskrývá radost z nominace na sraz fotbalové reprezentace před mistrovstvím světa v Severní Americe. Pokud by byl součástí konečné nominace na šampionát, splnil by se mu sen, řekl sedmnáctiletý nováček Deníku. Před začátkem sezony vůbec netušil, že by se mohl posunout do prvního týmu Sparty.
Trenér Miroslav Koubek povolal trojici mladíků, spolu se Sochůrkem také útočníka Christophea Kabonga a záložníka Alexandra Sojku. „Samozřejmě je to skvělé, hrozně se těším. Rodina, známí i kluci a trenéři v kabině mi hned gratulovali. Snad dostanu příležitost se trenérům ukázat na kempu a v utkání proti Kosovu. Kdybych se dostal do finální nominace na mistrovství světa, bude to splněný sen,“ uvedl Sochůrek.
Odchovanec Táborska je objevem jarní části sezony. Mladý střední záložník při rozsáhlé marodce naskočil do sestavy Sparty a připsal si prvních sedm startů a dvě asistence v nejvyšší soutěži. Tři dny po generálce s Guatemalou oslaví 18. narozeniny.
Před startem aktuálního ročníku si nedokázal představit, že by se usadil v letenském A-týmu. „Určitě ne. Na začátku sezony jsem začínal v U19, lákalo mě béčko, ale že bych mohl ještě v této sezoně nastoupit za áčko, mě ani nenapadlo,“ řekl Sochůrek.
Je rád, že se v národním týmu sejde s Adamem Hložkem, který se po zranění do reprezentace vrací. „Po příchodu na Spartu byl mým velkým vzorem, mám doma i podepsaný dres. Odchodem do Německa se mi ale vzdálil,“ uvedl mladík.
Svému vzoru se přiblížil, když dělal podavače míčů. „Vybavuji si hlavně Adama, v té době jsem sledoval hlavně jeho. Snažil jsem se ho napodobovat herně, ale i třeba sestřihem vlasů. Shodou náhod jsem našel stejného barbera a začal k němu chodit. Vždy jsem jen řekl, že to chci na Adama Hložka, a on už věděl,“ líčil s úsměvem Sochůrek.
Během jara stihl i debut v evropských pohárech, nastoupil do odvety osmifinále Konferenční ligy proti Alkmaaru. „Hodně si všímám hry Kaana Kairinena, radí mi na hřišti i mimo ně. Jsem za to rád. Je to hlavně o prostoru, kde se mám pohybovat, kdy vystoupit a tak. Moc mi to pomáhá,“ je vděčný zkušenému finskému spoluhráči.
Už v dorostu potkával na Strahově trenéra Briana Priskeho. „Měl jsem z něj respekt. Je to velká osobnost. Hodně se mnou mluví, za což jsem rád. Já toho totiž moc nenamluvím, tak hlavně poslouchám. Vždy je to ale jen o fotbale, dál jsme se zatím nedostali,“ řekl Sochůrek.