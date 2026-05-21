Prognózy? Ty se už mnohokrát sekly, říká Koubek o očekáváních

Miroslav Koubek by považoval za úspěch, pokud by čeští fotbalisté postoupili ze skupiny MS. To říkají i mnohé prognózy, jejichž přesnosti však trenér fotbalistů příliš nevěří. Do začátku turnaje chce mužstvo herně posunout, kombinační styl tiki-taka s ním ale rozhodně předvádět nebude.
Krátce po úspěšné březnové baráži přisoudil speciální superpočítač po detailní simulaci všech výsledků závěrečného turnaje českému celku zhruba sedmdesátiprocentní šanci na postup ze skupiny. V ní Koubkovi svěřenci změří síly s Koreou, Jihoafrickou republikou a spolupořadatelem Mexikem. Do vyřazovací fáze projdou první dva týmy z každé skupiny a osmička nejlepších mužstev z třetích míst.
„Tohle neberu jako nějakou důležitou bernou minci, to jsou prognózy. Kéž by to tak bylo. To bych byl spokojený, nebránil bych se tomu. Ale že bych tomu přikládal váhu? Pravda leží na hřišti. Už mnohokrát se ty počítače, co to vychrlí, sakra sekly. Teď by se ale nemusely seknout,“ řekl Koubek s úsměvem.
Český tým se představí na mistrovství světa po 20 letech a podruhé v samostatné historii, v roce 2006 v Německu neprošel do vyřazovací fáze. „Skupina je velice těžká. I vzhledem ke klimatickým podmínkám, které tam budou panovat, a adaptaci na ně. Někdo ji má větší, někdo absolutní, někdo žádnou nebo minimální,“ poznamenal Koubek.
„My nemáme splněno. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme jen zúčastnit. Ale že jedeme s cílem postoupit. Že si to nejdeme nějak užít, to je takové české slovo. To nedovolím. Úspěch by asi byl, kdybychom z té skupiny postoupili,“ mínil čtyřiasedmdesátiletý trenér.
Po prosincovém převzetí reprezentace dovedl v březnových zápasech play-off mužstvo k dvěma výhrám po penaltovém rozstřelu nad Irskem a Dánskem. „Určitě bychom to chtěli posunout trošku víc herně, to je jasné. Moje maličkost přišla k mužstvu a jdu dvakrát do ostrého zápasu. Žádné přípravné zápasy. Mexiko jich za minulý rok sehrálo asi sedmnáct. To jsou věci, které jsou dané. Máme nějaké soupeře, kteří jsou vynikající, nadmořská výška a tak dále,“ podotkl Koubek.
„Budeme mít větší prostor pro trénink a mužstvo posunete jen tréninkem, ničím jiným. Před přípravným utkáním s Kosovem máme zase jen dva dny, ale před ostrými zápasy pak už bude samozřejmě větší prostor popracovat. Tu vizi máme. Ale jestli si myslíte, že budeme hrát tiki-taku, tak to ne. To neumíme,“ doplnil kouč, který do konce září vedl Viktorii Plzeň.