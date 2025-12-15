Jaroslava Zeleného remíza Sparty 2:2 s Libercem nepotěšila. Ze druhého místa totiž do zimní pauzy odejdou se ztrátou sedmi bodů na pražského rivala, což je podle třiatřicetiletého obránce zklamání.
Snad nám zimní pauza pomůže, vyhlíží stíhací závod o čelo Zelený
Letenští nedokázali velkou převahu přetavit ve vítězství. Liberec dvakrát vedl a odvezl si cennou remízu. „Bod je málo. Určitě nespokojenost, je to pro nás ztráta dvou bodů. Lepší než prohrát 1:2, vyrovnali jsme, ale je to málo. Všichni jsou zklamaní,“ řekl Zelený.
Sedmibodové manko na Slavii je citelné. „Už pět bodů, které jsme měli před tímto kolem, byla podle mě velká ztráta. A teď se ještě o dva prohloubila. Radši bychom byli víc na dostřel, ideálně vedli. Snad nám zimní pauza pomůže a na jaře budeme výsledkově lepší než doteď, abychom začali stahovat,“ připustil rodák z Hradce Králové.
Druhý gól domácí inkasovali poté, co liberecký Josef Koželuh před trefou Lukáše Letenaye zahrál rukou. „V reálu jsem to vůbec neviděl, až když byl míč v síti. Pavel (Kadeřábek) mi to pak pouštěl. Podle mě asi regulérní gól, odkopli jsme míč mezitím my, bohužel,“ popsal Zelený.
Pražané vyhráli jen dvě z minulých šesti kol a doma v nejvyšší soutěži jediný z posledních pěti zápasů. Naopak venku vyhráli posledních pět soutěžních utkání. „Domácí prostředí vám pomůže, ale s týmem, co máme, bychom neměli rozlišovat, kde hrajeme. Štve nás, že se to teď otočilo,“ zdůraznil Zelený.
Hlavně ho trápí nečekané ztráty. „Se vší úctou jsme poztráceli s týmy, které bychom měli porážet. Zadrhli jsme se s nimi a nedávali šance, kterých navíc nebylo moc. A dostávali jsme hodně gólů, což podle mě nesouvisí s prostředím. Inkasujeme z pozic, ze kterých bychom úplně neměli. Je to na hlavu, bude třeba na tom zapracovat,“ vyzdvihl český reprezentant.
Až na poslední chvíli nahradil v základní sestavě Patrika Vydru, který se při rozcvičce zranil. Zelený si tak připsal jubilejní 300. start a vstoupil do Klubu legend Chance ligy. „Nechci snižovat, že si toho nevážím, ale nic to se mnou nedělá. Je to hezké, ale zase jsme remizovali, takže je to k ničemu. Kdybychom vyhráli, byl bych nadšený, tohle je poloviční,“ usmál se.
Jako nový člen klubu obdrží na míru šité sako. „Uvidíme, jestli mi sako padne. Jestli se na to do jara nezapomene. Úplně s tím nepočítám,“ dodal Zelený.