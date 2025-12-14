Zatímco v evropských pohárech nemůže být trenér neporažené Plzně spokojenější, v domácí soutěži plánuje po zimní pauze zaútočit na vyšší příčky. Svěřenci Martina Hyského aktuálně na čtvrté příčce po výhře 2:0 nad Duklou ztrácí na vedoucí Slavii 13 bodů, což chce padesátiletý kouč změnit.
Hyský: V Evropě je to velká jednička. V lize úplně spokojeni být nemůžeme
Plzeň z podzimních 19 kol hned desetkrát ztratila, na třetí celek tabulky Jablonec má nicméně manko pouhých tří bodů a na druhou Spartu šesti bodů. „Vidím to ambiciózně, pozitivně. Jsme s 32 body na čtvrtém místě. Na jaře nás čeká ještě dost kol plus nadstavba k tomu, abychom hráli o ty naše cíle – to je umístění na pohárových příčkách,“ řekl Hyský.
Ten od říjnového příchodu z Karviné Viktorii vedl v osmi ligových zápasech s bilancí pěti vítězství, dvou porážek a jedné remízy. „Samozřejmě úplně spokojeni být nemůžeme. Myslím, že jsme zbytečně ztratili body třeba v Jablonci (3:3), kde jsme byli mnohem lepší mužstvo. A samozřejmě zápas na Slovácku (porážka 0:3) nebyl dobrý. Ale zahráli jsme za toho působení, co jsem tady, řadu dobrých zápasů i v lize. Nevidím tu situaci nějak zle. Věřím tomu, že přes tu krátkou pauzu a potom přípravu, kterou budeme mít, se ještě zlepšíme a budeme mít ty nejvyšší ambice,“ podotkl Hyský.
V pohárech Viktoria na podzim zářila. V hlavní fázi Evropské ligy za dosavadních šest z osmi kol neprohrála a před lednovými závěrečnými dvěma zápasy je velmi blízko postupu. „V Evropě je to velká jednička. Potkáváme extrémně těžké soupeře a je vidět, že se s tou kvalitou dokážeme srovnat a držet krok. Ve třech nebo určitě ve dvou z těch zápasů jsme byli lepší mužstvo,“ uvedl Hyský.
„V Římě (výhra 2:1 nad AS) jsme to odbojovali, s Panathinaikosem to byl úplně jiný zápas. Takže Evropa za mě skvělá. Víme, že ještě nejsme v jarní části, že je ještě potřeba nějakým způsobem bodovat. Je to velká motivace a těšíme se na to, protože není nic lepšího, než začínat jarní sezonu takovými krásnými zápasy,“ připomněl kouč duely s FC Porto a v Basileji.
Nechtěl příliš komentovat změny v kádru. Pouze potvrdil, že si Viktoria stáhne z hostování dva hráče: jednoho z dvojice nejlepších ligových střelců Daniela Vašulína a ofenzivního záložníka Toma Slončíka. Spekuluje se o příchodu stopera Dávida Krčíka.
„Nebudu komentovat žádné příchody ani posty, které bychom chtěli posilovat. Potvrzuju, že se vrací z hostování jak Vašulín, tak Slončík. Oba dva jsou to výborní hráči, kteří potvrzují svoji kvalitu v těch klubech, kde teď hostují. Budou mít šanci stejně jako ostatní hráči v plzeňském kádru se tady o to porvat a udělat přesně ten mix a tu konkurenci, kterou pro jarní část soutěže budeme potřebovat,“ řekl Hyský.
„Chci, aby bylo mužstvo hodně variabilní, ne tolik čitelné. Je potřeba mít na každém postu typologicky třeba trošku jiného hráče, aby se mohlo reagovat během zápasu. Věřím, že přivedeme zajímavé hráče a Plzeň se takhle prezentovat bude,“ dodal Hyský.
Média spekulují o tom, že by mohl odejít nejlepší týmový střelec ligové sezony útočník Rafiu Durosinmi. „Tohle je věcí vedení klubu a spolupráce s hráčovým agentem. Rafiu tady odvádí skvělou práci, já od něj čekám ještě větší konzistentnost. V období, kdy pracujeme spolu, ne v každém zápase podal takový výkon, jakého je schopný. Je před ním spousty práce, jak se mentálně nastavit na těžký program. Je pro něj hodně složité hrát náš způsob hry v systému neděle, čtvrtek, neděle,“ podotkl Hyský.