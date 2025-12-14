Fotbalisté Zlína přehráli na závěr podzimní části Olomouc 5:0 a zvítězili po sérii čtyř porážek. O nejvyšší výhru Ševců v samostatné ligové historii se zasloužil i Stanislav Petruta hattrickem v rozmezí 20 minut. Karviná vyhrála 3:0 na hřišti Bohemians 1905. Slezané zažívají nejlepší sezonu v klubové historii, se 32 body mají v této fázi soutěže o devět bodů více než loni. Bohemians podzim zakončili čtyřmi porážkami v řadě. Dařilo se také Plzni, která si poradila 2:0 s pražskou Duklou a přezimuje se ztrátou 13 bodů na lídra ligy Slavii a tří bodů na třetí Jablonec.
Zlín zaznamenal nejvyšší výhru v historii
Domácí si na cestě k vybřednutí z výsledkové krize nemohli přát lepší úvod. Ve středu hřiště vybojoval míč Ulbrich a vyslal kolmici na Kanua. Nigerijský útočník si pohlídal ofsajdové postavení a z hranice šestnáctky vypálil tvrdou ránu, na kterou nemohl Koutný reagovat.
Ševcům nalil gól do žil velký optimismus, Ulbrichova šance ještě skončila střelou do boční sítě, další rychlý brejk pak už druhým gólem. Cupák obral na půlící čáře o míč Berana, vyměnil si ho ve sprintu s Kanuem a ani s jeho ranou nestihl Koutný nic udělat.
Sigma odstartovala svoji ofenzivu Spáčilovou střelou ze střední vzdálenosti, ale k vážnějšímu ohrožení Dostála se nepropracovala. Platonická převaha Hanáků k ničemu vážnějšímu nevedla. Hosté po přestávce posílili útok příchodem Tijaniho, ale promítlo se to pouze do většího držení míče.
Zlín se držel pevné obrany a rychlých brejků, což se mu bohatě vyplatilo. Bartošák vyzval v 55. minutě Petrutu k velkému sólu do rozhozené olomoucké obrany, dvacetiletý odchovanec Zlína si s ním poradil náramně, přeloboval Koutného a oslavil svůj první ligový gól v kariéře.
Sigma i v dalším průběhu marně hledala recept, jak vyzrát na organizovanou obranu Zlína. V 61. minutě trefil střídající kanonýr Kliment tyč Dostálovy branky. Olomouc vyráběla velké chyby v obraně a jejich katem se stal mladík Petruta. Nejprve využil kiksu Janoška, obešel stopera Krále a nedal Koutnému šanci. O dvě minuty později pak nikým neatakován završil střelou z hranice šestnáctky třígólové představení.
Plzeň zdolala Duklu díky trefám Durosinmiho a Jemelky
Viktoria od úvodu naprosto dominovala a v první půli mohla dát více branek než jednu. Hosty držel gólman Matrevics, který v deváté minutě vytáhl Ladrovu střelu k tyči. Po necelé čtvrthodině Adu z levé strany nahrál před branku, Durosinmi ale zblízka těsně minul. Západočeši měli drtivý tlak, neprosadil se však ani ve 33. minutě agilní Adu, jehož ránu vyrazil Matrevics.
Lotyšského gólmana vzápětí nepřekonal hlavičkou zblízka Durosinmi, stejný hráč už ale v 41. minutě přece jen otevřel skóre. Nigerijský útočník se na hranici vápna zbavil tří protihráčů, obtočil se kolem Hunala a přes Matrevicse lehce dloubl balon do sítě.
Necelých pět minut po přestávce mohl Durosinmi přidat druhou branku v utkání, po chybě gólmana Dukly ale z velkého úhlu zamířil jen do tyče. Poté z přímého kopu z ideální pozice za vápnem minul Ladra.
Dukla poprvé výrazněji zahrozila až po hodině hry. Po přímém kopu se odrazil balon k Hunalovi, jehož pokutový pokus k tyči vyrazil Wiegele. V době, kdy se Pražané herně zvedali, inkasovali podruhé.
Ladra si u pravé lajny několikrát vyměnil míč s Dwehem, liberijský obránce pak nacentroval, Adu sklepl před branku a Jemelka v 65. minutě zblízka překonal Matrevicse. V 87. minutě po centru z levé strany překonal Matrevicse hlavičkou Durosinmi, z druhého gólu v utkání se ale nakonec radovat nemohl, neboť přihrávající Adu přebíral míč v těsném ofsajdu.
Karviná díky povedenému závěru zvítězila nad Bohemians
Bohemians pojali utkání jako oslavu 120. výročí založení klubu. Před začátkem členové vedení v čele s majitelem Dariuszem Jakubowiczem a čestným prezidentem Antonínem Panenkou symbolicky poklepali na základní kámen nového Ďolíčku, jehož přestavba by měla naplno začít v únoru. Hráči odehráli zápas ve výročních bílých dresech se zelenými a zlatými prvky.
Od samého úvodu ale klokani příliš důvodů k radosti neměli, Karviná byla nebezpečnějším týmem. V 21. minutě Šigut vnějším nártem našel na přední tyči Samka a ten ve skluzu minul bránu jen o centimetry.
Vzápětí musel Reichl vytáhnout skvělý zákrok proti Šigutově tečované ráně zpoza vápna a zasáhnout musel i proti Singhatehově pokusu z dobré pozice. Domácí zahrozili jen nedůraznou hlavičkou Adama Kadlece v 33. minutě. Pouhých 55 sekund po změně stran trefil Šigut obstřelem tyč. V 57. minutě po zaváhání obrany zkoušel Čermák přehodit Lapeše, karvinský brankář se stihl vrátit. Poradil si i s technickým zakončením Pleštila.
V posledních pěti vzájemných duelech skórovala pokaždé obě mužstva, k tomu ale bylo dnes v Ďolíčku dlouho daleko. Skóre se změnilo až v 70. minutě. Singhatehův centr dopadl ve vápně Vondrovi na ruku a sudí Rouček po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu. Tu si vzal sám Singhateh a s přehledem zapsal druhý gól v ligovém ročníku.
Střelecký zápis gambijského útočníka vyrovnal v 79. minutě jeho náhradník Ezeh. Šigut vyvezl míč po pravé straně, nachystal nigerijskému fotbalistovi střeleckou pozici na hranici vápna a ten nekompromisně poslal míč pod břevno. Domácí už se na odpověď nezmohli, naopak v 87. minutě si Ayaosi pohrál s obranou a zakončil na přední tyč.
19. kolo první fotbalové ligy:
FC Zlín – Sigma Olomouc 5:0 (2:0)
Branky: 55., 73. a 75. Petruta, 4. Kanu, 13. Cupák. Rozhodčí: Berka – Vlček, Ratajová – Kocourek (video). ŽK: Petruta, Bránecký – Král, Huk, Kliment. Diváci: 2370.
Zlín: Dostál – Fukala, Křapka, Kolář, Bartošák (72. Kalabiška) – Nombil, Didiba (36. Machalík) – Ulbrich (72. Hellebrand), Cupák, Petruta (87. Bránecký) – Kanu (87. Poznar). Trenér: Červenka.
Olomouc: Koutný – Slavíček, Huk (85. Langer), Král, Sláma – Beran (46. Janošek), Spáčil – Michez (59. Ghali), Kostadinov (59. Kliment), Šíp (46. Tijani) – Vašulín. Trenér: Janotka.
Viktoria Plzeň – Dukla Praha 2:0 (1:0)
Branky: 41. Durosinmi, 65. Jemelka. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček – Zelinka (video). ŽK: Svozil, Hunal (oba Dukla). Diváci: 7366.
Plzeň: Wiegele – Memič, Markovič (8. Dweh), Jemelka, Spáčil – Valenta (68. Zeljkovič), Červ (89. Panoš) – Vydra, Ladra, Adu – Durosinmi. Trenér: Hyský.
Dukla: Matrevics – Hašek (78. Velasquez), Svozil, Hunal, Purzitidis (78. Traoré), Šehovič – Tijani, Gaszczyk (63. Černák) – Čermák, Cissé (78. Šebrle) – Kroupa (63. Kozma). Trenér: Holoubek.
Bohemians Praha 1905 – MFK Karviná 0:3 (0:0)
Branky: 70. Singhateh z pen., 79. Ezeh, 87. Ayaosi. Rozhodčí: Rouček – Kříž, Machač – Starý (video). ŽK: Vondra (Bohemians). Diváci: 5095.
Bohemians: Reichl – A. Kadlec (80. Kareem), Hůlka, Vondra, Sinjavskij – Okeke, Sakala (80. Smrž) – Drchal (59. Pleštil), Čermák, Zeman (80. Kovařík) – Ramírez (59. Hilál). Trenér: Veselý.
Karviná: Lapeš – Chytrý, Camara, Krčík, Fleišman – Samko (90.+2 Valošek), Štorman – Singhateh (71. Ezeh), Ayaosi (90.+2 Fiala), Šigut (90.+2 Kačor) – Gning (82. Condé). Trenér: Jarolím.