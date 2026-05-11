Slavii se odečítat body nebudou, potvrdila disciplinárka

Za nedohrané sobotní derby se Spartou kvůli řádění fanoušků nehrozí Slavii odečet bodů. V paragrafech, podle nichž bude disciplinární komise Ligové fotbalové asociace incident posuzovat, takový trest není, potvrdil předseda komise Jiří Matzner. Verdikt by měl padnout na úterním mimořádném zasedání.
Disciplinárka bude bezprecedentní události v Edenu posuzovat podle paragrafu 65 o porušení povinností pořádajícího klubu a paragrafu 66 o nesportovním chování fanoušků a jiných osob. V obou případech je možno utkání kontumovat, uzavřít stadion a udělit milionové pokuty. Maximem je deset milionů korun. Komise může tresty i zkombinovat.
Odečet bodů za přečiny, kterých se dopustili slávisté, nicméně ani v jednom z paragrafů nehrozí. „Disciplinární řád dává i možnost odebrání bodů. Ale to je ustanovení, které se týká disciplinárního přečinu například úplatkářství. V tomto případě tedy ne,“ uvedl Matzner.
V sobotním derby v sedmé z deseti avizovaných minut nastaveného času vběhly na trávník stovky domácích fanoušků především ze severní tribuny, kde sídlí kotel. Chuligáni napadli několik sparťanských hráčů. Řada z nich vtrhla na trávník se světlicemi a doběhla až na opačnou stranu stadionu, kde je začali házet do sektoru pro hostující příznivce. Někteří z výtržníků měli zahalený obličej. Slavia v době předčasného ukončení zápasu vedla 3:2 a jen minuty ji dělily od obhajoby titulu. Nyní jí hrozí, že utkání bude kontumováno výsledkem 0:3. Sparta by pak tři kola před koncem nadstavby snížila náskok městského rivala v čele tabulky z osmi na pět bodů a ještě oživila naděje na zisk titulu.
Nadstavba pokračuje už v týdnu vloženým třetím kolem. Sparta v úterý přivítá třetí celek tabulky Plzeň, Slavia má ve středu hostit v Edenu Jablonec. Disciplinární komise chce proto vynést verdikt ještě před nadcházejícími zápasy.
Zástupci Tribuny Sever popřeli účast cizích fanoušků na výtržnostech
Zástupci Tribuny Sever příznivců fotbalové Slavie ve svém vyjádření k událostem kolem nedohraného derby odmítli, že by se na sobotních výtržnostech podíleli zahraniční fanoušci.
Nejmenovaný přímý aktér derby ze severní tribuny pro deník Blesk uvedl, že skandály způsobilo neovladatelné tvrdé jádro spolu s agresivními polskými příznivci klubu Zaglebie Sosnowiec, s nimiž mají družbu. „Naší prioritou vždy byla a vždy bude Slavia. Odmítáme nesmyslné zatahování našich zahraničních přátel do celé situace a děkujeme jim za podporu,“ napsali zástupci Tribuny Sever.
Uvedli, že se svým vyjádřením dva dny čekali, protože si potřebovali sednout v širším kolektivu a vyhodnotit, co se vlastně stalo. Ujistili, že přerušení derby, které vedlo k jeho nedohrání, nebylo jejich úmyslem. „Několik netrpělivých jednotlivců vběhlo na plochu v domnění, že už je konec. Ze záběrů je vidět, že šlo hlavně o mladší fanoušky, kteří následně strhli další lidi nejen ze Severu, ale i z ostatních tribun. Všichni v tu chvíli opravdu věřili, že zápas skončil, a začala spontánní oslava,“ poukázali.
„Odmítáme jakékoliv konspirace o cíleném poškození našeho klubu,“ uvedli zástupci kotle. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z toho, že se během jedné minuty změnila vysněná oslava v něco, co si budeme pamatovat úplně jinak. Ihned po zápase jsme měli možnost mluvit zhruba s pěti lidmi z kabiny. Vzniklá situace nás hluboce mrzí. Právě hráči přišli o moment, na který celý rok tvrdě pracovali, a my s nimi,“ dodali.
Oficiální web Tribuny Sever byl dočasně mimo provoz. „Vzhledem k situaci, kdy se Tribuna Sever ani po 37 hodinách oficiálně nevyjádřila ke katastrofálnímu závěru, který způsobila v derby s ACS a kterým nevratně poškodila dobré jméno klubu Slavia Praha, ukončil provozovatel hostingových služeb podporu, kterou TS doposud využívala pro své on-line aktivity. Webová prezentace je do odvolání odpojena,“ objevilo se na stránkách v pondělí ráno.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík v neděli oznámil, že vršovický klub uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, podle Tvrdíka dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise.