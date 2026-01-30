Je to tady. Uprostřed zimy startuje o víkendu jarní část fotbalové ligy. Tabulce vládne Slavia o sedm bodů před Spartou, další tři ztrácí třetí Jablonec a čtvrtá Plzeň na Slavii už třináct. Na druhém konci tabulky je to zamotanější. Tři poslední celky, Dukla, Baník i Slovácko, mají stejně bodů a ještě desáté Teplice jen o sedm bodů víc. „Bude to zajímavé, hlavně na konci tabulky. Už se těším, až to začne,“ říká Ladislav Vízek.
Slavia získá titul, ale dole to bude velký boj, říkají bývalí reprezentanti
Bývalý reprezentant a legenda Dukly doufá, že na Julisce se návrat do druhé ligy nechystá. Podobně to cítí i další bývalí reprezentanti: Václav Daněk, který patřil k největším postavám Baníku Ostrava, a Michal Kadlec, jemuž zase leží na srdci nejvíc osud Slovácka.
Přestupy podražily
Jednasedmdesátiletý Vízek sledoval zimní přestupní období a překvapily ho zejména vysoké částky. „Posílili téměř všichni, ale kdo posílil opravdu, to se uvidí až na hřišti. Miliardáři se činili. Ceny hráčů vylétly do ohromných výšin a je problém sehnat fotbalistu za rozumné peníze. Všechny třeba překvapil přestup Matyáše Vojty z Boleslavi do Sparty za sto milionů. Ale je to tak. Mluvil o tom i trenér Kováč z Liberce, že bude rozhodovat, kdo má lepší skauting,“ vysvětluje Vízek s tím, že brutálně nakupovala i Olomouc, ale i další celky, včetně Dukly. „Podle mě to bude nejdramatičtější liga za posledních deset let,“ dodává přesvědčeně.
Pětašedesátiletý Daněk, který odkopal v reprezentačním dresu dvaadvacet zápasů, přiznal, že přestupy detailně nesledoval. „Ale co vím, tak Baník posílil slušně. Ovšem je to o tom, co ukáží první kola. Když máte sedm nových kluků, tak je těžké dát tým dohromady tak, aby si rozuměl ve všem. To bude i otázka pro další mužstva,“ vysvětluje bývalý kanonýr, který má ligové tituly s Baníkem i rakouským Tirolem Innsbruck.
Za dobře posílený celek považuje ostravský tým i Kadlec. „Čekám, že Baník půjde nahoru. Když jsem viděl, jak dopadli po podzimu, tak jsem věděl, že to tak nenechají, a taky do toho investovali. Přivedli kvalitní hráče,“ vysvětluje Kadlec, který má ligové tituly se Spartou i tureckým Fenerbahce.
Počasí je i zkouška pro fanoušky
Vízek tuší, že zima bude pro techničtější týmy trochu handicap. „Bude to zkouška i pro diváka. A doufám, že trávníky budou připravené a ne jako dřív, když někde na severu Čech zapomněli zapnout vyhřívání,“ říká s úsměvem.
Počasí může hrát podle Kadlece svou roli, ale minimální. „Všude už vyhřívání jede na plné obrátky. V tom problém nebude. Jsou sice celky na severu jako Jablonec a Liberec, tam se může stát, že se něco odloží, ale náhradní termíny jsou. Pro menší kluby může být trochu nevýhoda, že nebudou trénovat na přírodní trávě, ale na umělce. Jinak je přírodní tráva v zimě, když sněží a sníh hned roztává, daleko rychlejší,“ vysvětluje jednačtyřicetiletý Kadlec, který ještě před necelými dvěma lety hrál ligu.
„Pro mě nebyl v zimě problém povrch, ale spíš nepříjemný vstup do druhého poločasu, když se vrátíte na hřiště z vyhřáté kabiny. Ale rozběháte to a hrajete dál,“ vysvětluje.
Čeká se bitva o udržení
O tom, kdo získá titul, má legenda Dukly a olympijský vítěz Vízek jasno. „S tím mužstvem a náskokem to Slavii bude na titul stačit. Hrají fotbal made in Trpišovský, ale bohužel v Evropě to nestačí, to je trošku zklamání,“ dodal člen bronzového týmu z ME 1980 a vrátil se k bojům na chvostu tabulky.
„Z Baníku slyším, o nás se vůbec nebojte, my to zachráníme. Ale nejsem si jistý, že jsou o tom opravdu tak přesvědčení. Hrát o udržení má svoje specifika a oni na to zvyklí nejsou. Baník je kolos a první zápas hraje na Slovácku, to může strašně napovědět. To je už skoro zápas o udržení...,“ říká Vízek.
Sám se chystá v sobotu na zápas Dukla – Sparta. „Tam bude hořet tráva, Dukla má pak Plzeň a Hradec, to je hrozný začátek,“ zamýšlí se Vízek s tím, že ani Slovácko rozhodně není odepsané.
Jako dostatečný pro zisk titulu vidí náskok Slavie i Daněk. „Slavia si dojde pro titul, ale podle mě to nebude jen tím, že by byla tak dobrá, ale pomohou jí i ostatní týmy. Dole jsou nejvíc namočení ty tři poslední celky. Věřím Baníku a musím říct, že poslední podzimní zápasy Dukly se mi líbily. Zato Slovácko žádná sláva, tam bude problém velký, protože ani moc neposílili,“ ukazuje na největšího adepta na sestup do druhé ligy z posledního místa.
I Kadlec považuje boj o titul za jasný. „Hlavně teď, kdy už se bude Slavia soustředit jen na ligu, si to nenechá vzít. Velký boj ale čekám na jaře hlavně u dna tabulky. Doufám, že se udrží Slovácko. Baník posílil, což samozřejmě není všechno a ten tým si musí sednout. Jako největšího aspiranta na sestup vidím Duklu,“ dodává.