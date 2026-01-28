Co nejlepší podmínky chce vytvořit FAČR fotbalové reprezentaci pro březnovou baráž o postup na mistrovství světa. Ligová fotbalová asociace proto vyhověla žádosti vedení českého fotbalu a odložila 27. kolo první ligy. To se mělo hrát o víkendu 21. a 22. března, nově bylo přesunuto až na víkend 25. a 26. dubna, tedy týden po odehrání původně závěrečného 30. kola základní části.
Program ligy se upravuje kvůli baráži o postup na MS
O posledním dubnovém víkendu měla začít nadstavba, jejíž start se posune o týden na 2. a 3. května. Třetí kolo nadstavby bude vložené a odehraje se ve středu 13. května. Podle původního rozpisu měla být všechna nadstavbová kola o víkendu.
Českou reprezentaci čeká ve čtvrtek 26. března v Edenu semifinále baráže proti Irsku. Pokud výběr trenéra Miroslava Koubka uspěje, utká se o pět dní později na Letné s lepším ze souboje Dánsko – Severní Makedonie. Národní tým v samostatné historii startoval na světovém šampionátu pouze v roce 2006 v Německu.
„Baráž o mistrovství světa je pro celé fotbalové prostředí v Česku mimořádně důležitá. Naším společným cílem proto musí být vytvořit reprezentaci co nejlepší podmínky, aby se na ni mohla kvalitně připravit. O to víc v době, kdy se tým formuje a sžívá s novým trenérem,“ řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
„Rozhodli jsme se proto vyhovět žádosti FAČR a odložit celé 27. kolo Chance Ligy. Vnímáme to jako jasný signál jednoty českého fotbalu a podpory snahy dostat se na šampionát,“ dodal.